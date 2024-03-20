Новий Джеймс Бонд у сміливій фотосесії показав всю свою красу (фото)
Аарон Тейлор-Джонсон - це новий Джеймс Бонд, який може дуже цікаво увійти в продовження Бондіади, показав досить сміливу фотосесію та підігрі інтерес аудиторії до своєї персони.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журнал Rolling Stone UK в Instagram, для якого й знявся актор.
Аарон Тейлор-Джонсон показав спокусливі фото
Як відомо, на роль агента 007 претендує британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, але офіційного підтвердження цього факту ще немає, адже спочатку Аарон має прийняти пропозицію та підписати контракт.
Проте у мережі вже йдеться про нового Джеймса Бонда, якого втілить улюбленець багатьох - Тейлор-Джонсон.
Кінобіографія актора досить широка, але справжню популярність він отримав вже після того, як потрапив у світ Marvel. Першою його роллю у світі пригод став бойовик "Годзілла". Також у всесвіті Marvel він зіграв у картинах:
- "Перший месник: Друга війна"
- "Месники: Ера Альтрон".
Завдяки своїй чудовій фізичній формі, роль Бонда ідеально підійде чоловікові, тим паче, що глядачі вже бачать його у ролі агента 007, а сам він вважає, що це чудово і для нього така пропозиція та реакція публіки - є компліментом.
Свою силу та красу актор підтвердив в крайній фотосесії для американського глянцю, де він приміряв на себе різні образи. Десь Аарон стрибає й танцює у відвертих та класичних вбраннях, а десь спокійно дивиться в камеру в брутальному одязі.
Аарон Тйелор-Джонсон у новій фотосесії (фото: instagram.com/rollingstoneuk)
Нова фотосесія допомогла акторові показати, наскільки він може бути різним та змінювати амплуа, а для актора це необхідна навичка.
Тож, поки Тейлор-Джонсон думає над пропозицією стати новим Джеймсом Бондом, фоловери вже уявляють його в цьому образі та роздивляються нові кадри актора.
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