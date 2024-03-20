Новий Джеймс Бонд у сміливій фотосесії показав всю свою красу (фото)

Аарон Тейлор-Джонсон - це новий Джеймс Бонд, який може дуже цікаво увійти в продовження Бондіади, показав досить сміливу фотосесію та підігрі інтерес аудиторії до своєї персони.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журнал Rolling Stone UK в Instagram , для якого й знявся актор.

Аарон Тейлор-Джонсон показав спокусливі фото

Як відомо, на роль агента 007 претендує британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, але офіційного підтвердження цього факту ще немає, адже спочатку Аарон має прийняти пропозицію та підписати контракт.

Проте у мережі вже йдеться про нового Джеймса Бонда, якого втілить улюбленець багатьох - Тейлор-Джонсон.

Кінобіографія актора досить широка, але справжню популярність він отримав вже після того, як потрапив у світ Marvel. Першою його роллю у світі пригод став бойовик "Годзілла". Також у всесвіті Marvel він зіграв у картинах:

"Перший месник: Друга війна"

"Месники: Ера Альтрон".

Завдяки своїй чудовій фізичній формі, роль Бонда ідеально підійде чоловікові, тим паче, що глядачі вже бачать його у ролі агента 007, а сам він вважає, що це чудово і для нього така пропозиція та реакція публіки - є компліментом.

Свою силу та красу актор підтвердив в крайній фотосесії для американського глянцю, де він приміряв на себе різні образи. Десь Аарон стрибає й танцює у відвертих та класичних вбраннях, а десь спокійно дивиться в камеру в брутальному одязі.

Аарон Тйелор-Джонсон у новій фотосесії (фото: instagram.com/rollingstoneuk)

Нова фотосесія допомогла акторові показати, наскільки він може бути різним та змінювати амплуа, а для актора це необхідна навичка.

Тож, поки Тейлор-Джонсон думає над пропозицією стати новим Джеймсом Бондом, фоловери вже уявляють його в цьому образі та роздивляються нові кадри актора.