Новый Джеймс Бонд в смелой фотосессии показал всю свою красоту (фото)

Аарон Тейлор-Джонсон - это новый Джеймс Бонд, который может очень интересно войти в продолжение Бондиады, показал довольно смелую фотосессию и подогрев интерес аудитории к своей персоне.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на журнал Rolling Stone UK в Instagram , для которого и снялся актер.

Аарон Тейлор-Джонсон показал соблазнительные фото

Как известно, на роль агента 007 претендует британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, но официального подтверждения этого факта нет, ведь сначала Аарон должен принять предложение и подписать контракт.

Однако в сети уже речь идет о новом Джеймсе Бонде, которого воплотит любимец многих - Тейлор-Джонсон.

Кинобиография актера достаточно широка, но настоящую популярность он получил уже после того, как попал в мир Marvel. Первой его ролью в мире приключений стал боевик "Годзилла". Также во вселенной Marvel он сыграл в картинах:

"Первый мститель: Вторая война"

"Мстители: Эра Альтрон".

Благодаря своей замечательной физической форме, роль Бонда идеально подойдет мужчине, тем более что зрители уже видят его в роли агента 007, а сам он считает, что это замечательно и для него такое предложение и реакция публики являются комплиментом.

Свою силу и красоту актер подтвердил в крайней фотосессии для американского глянца, где он примерил на себя разные образы. Где-то Аарон прыгает и танцует в откровенных и классических нарядах, а где-то спокойно смотрит в камеру в брутальной одежде.

Аарон Тйелор-Джонсон в новой фотосессии (фото: instagram.com/rollingstoneuk)

Новая фотосессия помогла актеру показать, насколько он может быть разным и менять амплуа, а для актера это необходимый навык.

Пока Тейлор-Джонсон думает над предложением стать новым Джеймсом Бондом, фоловеры уже представляют его в этом образе и рассматривают новые кадры актера.