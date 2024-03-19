Епоха Крейга минула. Стало відомо, хто буде новим Джеймсом Бондом

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The Sun, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про актора та продовження Бондіани.

Хто стане новим Джеймсом Бондом

Згідно з інформацією інсайдерів, на роль агента 007 претендує Аарон Тейлор-Джонсон. Саме йому буцімто офіційно запропонували стати новим Джеймсом Бондом.

Очікується, що актор погодиться на цю роль і змінить Деніела Крейга, який грав найвідомішого шпигуна MI6 впродовж 15 років.

"Бонд - це робота Аарона, якщо він захоче її прийняти. Офіційна пропозиція на столі, і вони чекають на відповідь", - уточнило джерело The Sun.

Зазначається також, нібито вже найближчими днями Тейлор-Джонсон може підписати контракт з британською кіновиробничою компанією Eon Productions Limited, яка в основному продюсує "шпигунські" фільми.

Актор полюбляє рух (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)

Основне про Аарона Тейлор-Джонсона

Аарон Тейлор-Джонсон - британський актор театру, кіно та телебачення. Він народився 13 червня 1990 року в Бакінгемширі.

Акторську кар'єру хлопець розпочав ще у 6 років, коли взявся грати у невеликих виставах. Однак справжнє визнання до актора прийшло завдяки ролям:

Роббі у фільмі "Ангус, стрінги та поцілунки взасос" 2008 року

Джона Леннона у художньому біографічному фільмі "Стати Джоном Ленноном" 2009 року

підлітка Дейва Лізевскі у фільмі "Пипець" 2010 року

Після цього Аарон долучився до фантастичного бойовика "Годзілла" 2014 року та зіграв супергероя Ртуть у кінематографічному всесвіті Marvel про команду Месників ("Перший месник: Друга війна", "Месники: Ера Альтрон").

У травні 2021 року Тейлор-Джонсона затвердили на роль Крейвена-мисливця - ще одного персонажа Marvel.

Після чуток, які з'явились у ЗМІ щодо ролі Джеймса Бонда, актора запитали, чи посяде він місце Крейга. Аарон відповів так: Я вважаю чарівним і чудовим, що люди бачать мене в цій ролі".

"Я сприймаю це як великий комплімент", - підсумував артист.

Актор виступає в різних образах (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)

Що відомо про продовження Бондіани

Вихід на екрани наступного фільму про Джеймса Бонда було відкладено на тлі минулорічних страйків у Голлівуді.

Згідно з інформацією джерел, Eon Productions планує розпочати зйомки чергової картини вже цього року.

Уточнюється, що нині ведеться робота над сценарієм стрічки, а за її виробництво може взятися британська кіностудія Pinewood Studios.