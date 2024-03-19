Епоха Крейга минула. Стало відомо, хто буде новим Джеймсом Бондом
Новим Джеймсом Бондом замість Деніела Крейга може стати Аарон Тейлор-Джонсон.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про актора та продовження Бондіани.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The Sun, Wikipedia.
Хто стане новим Джеймсом Бондом
Згідно з інформацією інсайдерів, на роль агента 007 претендує Аарон Тейлор-Джонсон. Саме йому буцімто офіційно запропонували стати новим Джеймсом Бондом.
Очікується, що актор погодиться на цю роль і змінить Деніела Крейга, який грав найвідомішого шпигуна MI6 впродовж 15 років.
"Бонд - це робота Аарона, якщо він захоче її прийняти. Офіційна пропозиція на столі, і вони чекають на відповідь", - уточнило джерело The Sun.
Зазначається також, нібито вже найближчими днями Тейлор-Джонсон може підписати контракт з британською кіновиробничою компанією Eon Productions Limited, яка в основному продюсує "шпигунські" фільми.
Актор полюбляє рух (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)
Основне про Аарона Тейлор-Джонсона
Аарон Тейлор-Джонсон - британський актор театру, кіно та телебачення. Він народився 13 червня 1990 року в Бакінгемширі.
Акторську кар'єру хлопець розпочав ще у 6 років, коли взявся грати у невеликих виставах. Однак справжнє визнання до актора прийшло завдяки ролям:
- Роббі у фільмі "Ангус, стрінги та поцілунки взасос" 2008 року
- Джона Леннона у художньому біографічному фільмі "Стати Джоном Ленноном" 2009 року
- підлітка Дейва Лізевскі у фільмі "Пипець" 2010 року
Після цього Аарон долучився до фантастичного бойовика "Годзілла" 2014 року та зіграв супергероя Ртуть у кінематографічному всесвіті Marvel про команду Месників ("Перший месник: Друга війна", "Месники: Ера Альтрон").
У травні 2021 року Тейлор-Джонсона затвердили на роль Крейвена-мисливця - ще одного персонажа Marvel.
Після чуток, які з'явились у ЗМІ щодо ролі Джеймса Бонда, актора запитали, чи посяде він місце Крейга. Аарон відповів так: Я вважаю чарівним і чудовим, що люди бачать мене в цій ролі".
"Я сприймаю це як великий комплімент", - підсумував артист.
Актор виступає в різних образах (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)
Що відомо про продовження Бондіани
Вихід на екрани наступного фільму про Джеймса Бонда було відкладено на тлі минулорічних страйків у Голлівуді.
Згідно з інформацією джерел, Eon Productions планує розпочати зйомки чергової картини вже цього року.
Уточнюється, що нині ведеться робота над сценарієм стрічки, а за її виробництво може взятися британська кіностудія Pinewood Studios.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "дівчину Бонда" Куриленко атакували хейтери після того, як вона висловила співчуття Ізраїлю.
Дізнайтеся також, як головні актори культового бойовика "Форсаж" виглядають зараз.