Нові навушники AirPods вийдуть вже цього року у двох версіях: що відомо

Що відомо про майбутні навушники

Нове покоління AirPods 4 буде представлено у двох форматах: класичні вкладиші Apple та внутрішньоканальні "затички". Обидва варіанти отримають оновлений дизайн, покращену посадку та зарядку через роз'єм USB-C.

Більш дорога модель, що нагадує спрощену версію AirPods Pro, буде оснащена активним шумопоглинанням та функцією пошуку футляра.

Передбачається, що ці дві моделі замінять поточні навушники AirPods другого та третього поколінь. Apple очікує, що новинки стануть популярними та планує випустити 20-25 мільйонів одиниць.

Імовірно, AirPods 4 буде представлено восени разом із випуском iPhone 16. Також планується випуск оновленої моделі AirPods Max з портом USB-C для зарядки цього року.