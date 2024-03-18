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Нові навушники AirPods вийдуть вже цього року у двох версіях: що відомо

Навушники AirPods 4 вийдуть у двох версіях цього року (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

За інформацією відомого інсайдера та автора колонки на Bloomberg, Марка Гурмана, постачальники Apple планують розпочати масове виробництво нових AirPods вже у травні. Передбачається випуск одразу двох моделей навушників.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт 9to5Mac, на якому публікуються новини та чутки про Apple та її продукти.

Що відомо про майбутні навушники

Нове покоління AirPods 4 буде представлено у двох форматах: класичні вкладиші Apple та внутрішньоканальні "затички". Обидва варіанти отримають оновлений дизайн, покращену посадку та зарядку через роз'єм USB-C.

Більш дорога модель, що нагадує спрощену версію AirPods Pro, буде оснащена активним шумопоглинанням та функцією пошуку футляра.

Передбачається, що ці дві моделі замінять поточні навушники AirPods другого та третього поколінь. Apple очікує, що новинки стануть популярними та планує випустити 20-25 мільйонів одиниць.

Імовірно, AirPods 4 буде представлено восени разом із випуском iPhone 16. Також планується випуск оновленої моделі AirPods Max з портом USB-C для зарядки цього року.

Нагадаємо, що у новій версії AirPods з'являться важливі покращення.

Читайте також, як правильно чистити AirPods, щоб вони прослужили довго.

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