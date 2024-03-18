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Новые наушники AirPods выйдут уже в этом году в двух версиях: что известно

Наушники AirPods 4 выйдут в двух версиях в этом году (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

По информации известного инсайдера и автора колонки на Bloomberg, Марка Гурмана, поставщики Apple планируют начать массовое производство новых AirPods уже в мае. Предвидится выпуск сразу двух моделей наушников.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт 9to5Mac, на котором публикуются новости и слухи об Apple и ее продуктах.

Что известно про будущие наушники 

Новое поколение AirPods 4 будет представлено в двух форматах: классические вкладыши Apple и внутриканальные "затычки". Оба варианта получат обновленный дизайн, улучшенную посадку и зарядку через разъем USB-C.

Более дорогая модель, напоминающая упрощенную версию AirPods Pro, будет оснащена активным шумоподавлением и функцией поиска футляра.

Предполагается, что эти две модели заменят текущие наушники AirPods второго и третьего поколений. Apple ожидает, что новинки станут популярными и планирует выпустить 20-25 миллионов единиц.

Предположительно, AirPods 4 будут представлены осенью вместе с выпуском iPhone 16. Также планируется выпуск обновленной модели AirPods Max с портом USB-C для зарядки в этом году.

Напомним, что в новой версии AirPods появятся важные улучшения.

Читайте также, как правильно чистить AirPods, чтобы они прослужили долго.

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