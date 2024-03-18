Новые наушники AirPods выйдут уже в этом году в двух версиях: что известно

Что известно про будущие наушники

Новое поколение AirPods 4 будет представлено в двух форматах: классические вкладыши Apple и внутриканальные "затычки". Оба варианта получат обновленный дизайн, улучшенную посадку и зарядку через разъем USB-C.

Более дорогая модель, напоминающая упрощенную версию AirPods Pro, будет оснащена активным шумоподавлением и функцией поиска футляра.

Предполагается, что эти две модели заменят текущие наушники AirPods второго и третьего поколений. Apple ожидает, что новинки станут популярными и планирует выпустить 20-25 миллионов единиц.

Предположительно, AirPods 4 будут представлены осенью вместе с выпуском iPhone 16. Также планируется выпуск обновленной модели AirPods Max с портом USB-C для зарядки в этом году.