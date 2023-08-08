Нові категорії українців можуть розраховувати на субсидію: хто буде отримувати допомогу

Хто входить до нових категорій
Згідно з постановою Кабінету міністрів №340 допомогу на оплату "комуналки" тепер можуть отримувати:
- особи, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення Росії
- військові та працівники силових структур, які воюють (ЗСУ, НГУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба, Держспецтрансслужба, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інші військові формування, утворені відповідно до закону)
Перебування в полоні не менш як місяць потрібно підтвердити відповідними документами. Зауважимо, що військові, які брали участь у проведенні АТО та ООС, також можуть розраховувати на отримання субсидії.
До того ж тепер можна надавати відомості про людину, яка зареєстрована за певною адресою, але не проживає за нею.Проте допомога буде надходити лише за одним місцем проживання: зареєстрованим, задекларованим чи фактичним.
Як оформити субсидію під час війни
Для того, щоб подати заяву на отримання фінансової підтримки, потрібно:
- зайти на сайт електронних послуг ПФУ
- у верхньому правому кутку натиснути "Вхід"
- авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль
- в особистому кабінеті в лівому боковому меню зайти в розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу"
- натиснути "Продовжити"
- обрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом"
- заповнити поля в онлайн-формі
- додати скановану копію договору оренди, якщо подаєте заяву за фактичним місцем проживання, а не за реєстрованим
- натиснути "Сформувати заяву"
- перевірити внесені дані та натиснути "Підписати та відправити в ПФУ"
Як оформити субсидію онлайн (скриншот: Styler)
З результатом ухваленого рішення щодо призначення субсидії можна ознайомитися в розділі "Мої звернення", обравши опцію "Статус звернення".
Кого можуть залишити без субсидії
Водночас соціальну допомогу можуть забрати, якщо:
- площа квартири перевищує 130 квадратних метрів чи площа будинку понад 230 квадратних метрів
- член сім'ї має на депозитному рахунку чи у розпорядженні облігації внутрішньої державної позики, загальна сума яких перевищує 100 000 гривень
- один із членів сім'ї за попередній рік придбав валюту на суму, еквівалентну 50 000 гривень
- у сім'ї є автомобіль, якому менш ніж п'ять років
- сім'я має два чи більше автомобілів, яким не більше 15 років
- у сім'ї є хоча б один дорослий, який не навчається та офіційно не працює і не має статусу безробітного
- один із членів сім'ї працює, але отримує нижчу за мінімальну зарплату
- один із членів сім'ї не платить ЄСВ понад три місяці
- заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень за три місяці, але якщо борг оскаржили в суді, субсидію можуть дати
- член родини протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 000 гривень