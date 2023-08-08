Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию: кто будет получать помощь

Кто входит в новые категории
Согласно постановлению Кабинета министров №340, помощь на оплату "коммуналки" теперь могут получать:
- лица, находившиеся в плену после начала полномасштабного вторжения России
- военнык и работники воюющих силовых структур (ВСУ, НГУ, СБУ, Служба внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Госспецсвязи, другие военные формирования, образованные в соответствии с законом)
Пребывание в плену не менее месяца нужно подтвердить соответствующими документами. Заметим, что участвовавшие в проведении АТО и ООС военные также могут рассчитывать на получение субсидии.
К тому же теперь можно предоставлять сведения о человеке, зарегистрированном по определенному адресу, но не проживающему по нему. Однако помощь будет поступать только по одному месту жительства: зарегистрированному, задекларированному или фактическому.
Как оформить субсидию во время войны
Для того чтобы подать заявление на получение финансовой поддержки, нужно:
- зайти на сайт электронных услуг ПФУ
- в правом верхнем углу нажать "Вход"
- авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль
- в личном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу"
- нажать "Продолжить"
- выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"
- заполнить поля в онлайн-форме
- добавить сканированную копию договора аренды, если подаете заявление по фактическому месту жительства, а не по зарегистрированному
- нажать "Сформировать заявление"
- проверить внесенные данные и нажать "Подписать и отправить в ПФУ"
Как оформить субсидию онлайн (скриншот: Styler)
С результатом принятого решения о назначении субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения", выбрав опцию "Статус обращения".
Кого могут оставить без субсидии
В то же время, социальную помощь могут забрать, если:
- площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или площадь дома более 230 квадратных метров
- член семьи имеет на депозитном счете или в распоряжении облигации внутреннего государственного займа, общая сумма которых превышает 100 000 гривен
- один из членов семьи за предыдущий год приобрел валюту на сумму эквивалентную 50 000 гривен
- в семье есть автомобиль, которому менее пяти лет
- у семьи есть два или более автомобилей, которым не больше 15 лет
- в семье есть хотя бы один взрослый, который не учится и официально не работает и не имеет статуса безработного
- один из членов семьи работает, но получает зарплату ниже минимальной
- один из членов семьи не платит ЕСВ более трех месяцев
- задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен за три месяца, но если долг обжаловали в суде, субсидию могут дать
- член семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 000 гривен