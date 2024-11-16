ua en ru
Сб, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нові детективи, які гідні вашої уваги. 5 фільмів з неймовірним сюжетом (відео)

Субота 16 листопада 2024 20:01
UA EN RU
Нові детективи, які гідні вашої уваги. 5 фільмів з неймовірним сюжетом (відео) Нові фільми на вечір (кадр зі стрічки "Кліпни двічі")
Автор: Поліна Іваненко

Детективні історії, заплутані сюжети та цікавий фінал - якщо ви шукаєте новий фільм на вечір, то свіжі стрічки цього року вас точно не розчарують. Вже вийшло чимало варіантів, які гідні вашої уваги.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 нових фільмів з детективним сюжетом, на які точно варто знайти час.

"Кресент-Сіті"

Фільм розповість про заплутаний злочин. В маленькому містечку починають вбивати людей, маніяка беруться шукати, але кожен стає підозрюваним. Складну справу доручають місцевому копу, але чи вдасться йому знайти злочинця серед знайомих?

"Сплячі собаки"

В центрі сюжету - детектив, який помічає, що втрачає пам'ять. Він може загинути, але наважується на складну операцію. І після неї на чоловіка чекає непроста реабілітація, під час якої лікарі радять тренувати пам'ять. Тоді він береться за старі справи й помічає те, чого не бачив раніше.

"Педро Парамо"

Стрічка розповість про чоловіка, який вирушає на пошуки батька. Виявиться, що його тата знає чимало людей, всі вони розповідають неймовірні історії. Містика плутається з правдою, кордон між світом живих та духів зникає.

"Вбивча спека"

А в цьому фільмі приватний детектив береться за справу й мусить знайти вбивцю дуже заможного чоловіка. Його наречена не вірить поліції, але чи варто дослухатися до її слів?

"Кліпни двічі"

Цікавий сюжет та красунчик-актор у головній ролі варті вашої уваги. У фільмі ви побачите історію про мільярдера, який закохується в офіціантку. Але їхні стосунки не приносять жінці щастя. Потім вона розуміє, що втрачає зв'язок з реальним життям, а коханий приховує дуже багато секретів.

До слова, раніше ми вже називали 5 нових комедій для веселого вечора.

Окрім цього, для фанів серіалів вийшла добірка крутих історій від Netflix.

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы Фільми
NEWS
КНДР хоче отримати технології РФ в обмін на участь у війні проти України, - Сибіга
КНДР хоче отримати технології РФ в обмін на участь у війні проти України, - Сибіга