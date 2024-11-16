Новые детективы, достойные вашего внимания. 5 фильмов с невероятным сюжетом (видео)

Детективные истории, запутанные сюжеты и интересный финал – если вы ищете новый фильм на вечер, то свежие ленты в этом году вас точно не разочаруют. Уже вышло немало вариантов, которые достойны вашего внимания.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас пять новых фильмов с детективным сюжетом, на которые точно стоит найти время.

"Кресент-Сити"

Фильм расскажет о запутанном преступлении. В маленьком городке начинают убивать людей, маньяка берутся искать, но каждый становится подозреваемым. Сложное дело поручают местному копу, но удастся ли ему найти преступника среди знакомых?

"Спящие собаки"

В центре сюжета - детектив, замечающий, что теряет память. Он может погибнуть, но решается на сложную операцию. И после нее мужчину ждет непростая реабилитация, во время которой врачи советуют тренировать память. Тогда он берется за старые дела и замечает то, чего раньше не видел.

"Педро Парамо"

Лента расскажет о мужчине, отправляющемся на поиски отца. Окажется, что его папу знает немало людей, все они рассказывают невероятные истории. Мистика путается с правдой, граница между миром живых и духов исчезает.

"Убийственная жара"

А в этом фильме частный детектив берется за дело и должен найти убийцу очень состоятельного мужчины. Его невеста не верит полиции, но стоит ли прислушиваться к ее словам?

"Моргни дважды"

Интересный сюжет и красавчик-актер в главной роли достойны вашего внимания. В фильме вы увидите историю о миллиардере, который влюбляется в официантку. Но их отношения не приносят женщине счастья. Затем она понимает, что теряет связь с реальной жизнью, а любимый скрывает очень много секретов.