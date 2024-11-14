Netflix на вечір. 6 класних серіалів, які ви могли не бачити

Серіали від Netflix можуть бути різними - на декілька сезонів або ж короткі, драматичні або ж комедійні. І якщо ви вже передивилися всі новинки, зверніть увагу на історії, які могли пропустити.

РБК-Україна (проект Styler), зібрало для вас 6 серіалів від Netflix, які варто побачити.

"Сексуальна освіта"

Багато хто думає, що цей серіал виключно для підлітків. Але насправді історію про молодь, яка тільки починає жити доросле життя, варто подивитися всім. Сміливий гумор, важливі теми та неймовірні актори - ви не пошкодуєте.

"Падіння дому Ашерів"

Цікавий та незвичайний серіал розповість про перевертнів, помсту, таємниці та гріхи. На вас чекає історія про те, як сімейний бізнес перетворився на злочинне угрупування. І одного разу все починає руйнуватися буквально на очах.



"Озарк"

Кримінальна драма вразить несподіваними сюжетними лініями. Все починається з того, що талановитий фінансовий планувальник погоджується працювати на наркокартель. Звісно ж, це призводить до великих проблем. І тоді чоловіку доводиться рятувати власну родину.

"Нарко"

Цей серіал також сподобається тим, хто не любить затягнуті історії. Сюжет розвивається динамічно: американський агент вирушає до Колумбії, аби знайти та знешкодити головного наркозлочинця.

"Каратель"

А в цьому серіалі на вас чекає історія чоловіка, родину якого жорстоко вбивають. І тоді він починає шукати тих, хто забрав життя у найдорожчих для нього людей. Йому навіть вдасться уникнути покарання за помсту, але жити спокійно він вже не зможе.

"Еліта"

Якщо ж ви скучили за "Пліткаркою", цей серіал вам точно сподобається. Сучасна молодь та їхні сучасні проблеми - нудьгувати точно не доведеться.