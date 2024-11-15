5 нових та легких комедій для веселого вечора. Подивитеся на одному диханні
Якщо ви шукаєте нові комедії цього року, але не можете визначитися, не варто витрачати час на перегляд одразу всіх трейлерів. Вибір можна "звузити".
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 нових фільмів, які точно варті вашої уваги.
"Зняти прокляття"
У центрі сюжету опиниться чоловік, який навіть не підозрює, що на нього чекає. Головний герой мусить допомогти батьку, а потім дізнається, що буквально поруч з ним відбуваються дуже містичні речі. Сюжет неймовірно легкий, смішний та точно може стати вашою "пігулкою" від поганого настрою.
"Самотні вовки"
А ця комедія точно "зайде" всім, хто любить класичні бойовики та "чоловічі" пригоди. Головні герої - вбивці, яким доводиться стати напарниками. І одного разу все полетить шкереберть, їм доведеться виплутатися з дуже непростої ситуації, що змусить вас реготати.
"Мій сусід - монстр"
Легка та щемлива історія стане чудовим варіантом для тих, хто хоче відпочити та подивитися фільм, який викличе посмішку. Як зрозуміло з назви, на нас чекає сюжет, в якому поруч з дівчиною опиниться дуже дивний монстр.
"Літній табір"
В цій комедії ви побачите трьох подруг, які вирушають на відпочинок. Вони провели разом чимало часу в дитинстві, а зараз, коли вже стали дорослими, доля дає їм ще один шанс "відірватися" та забути про всі проблеми.
"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф" (2024)
Неймовірно кумедна та весела стрічка розповість про легендарного детектива Акселя Фоулі. Фільм дозволить максимально абстрагуватися від усього і просто класно провести час.
До слова, раніше ми називали 6 серіалів від Netflix, які ви могли не бачити.
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