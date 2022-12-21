"Нове відросте": українка відрізала півметрову косу, аби купити каску для військових

Чому дівчина вирішили обстригти волосся

Своє волосся Оксана відрощувала усе життя, однак близько двох місяців тому вона вирішила його обрізати. На цей крок її надихнули інші українки, які також відрізають волосся в допомогу українським військовим.

Мама дівчинки Дар'я розповіла, що їй було важко наважитися на це, однак донька не відступала від своїх планів.

9-річна українка відрізала волосся, щоб допомогти військовим (suspilne.media)

За словами дівчинки, вона хоче допомогти військовим, а нове волосся відросте.

"Не страшно мені, нове відросте. Хочу допомогти нашим воїнам, щоб швидше перемогли та повернулися до своїх рідних. Так я допомагаю Україні", - сказала Оксана.

За волосся вагою у 112 грамів та довжиною майже 70 сантиметрів дівчина отримала 5 тисяч 300 гривень.

9-річна українка відрізала волосся, щоб допомогти військовим (suspilne.media)

Родина дівчинки передала кошти місцевому благодійному фонду "Вільна Країна" на потреби ЗСУ. У фонді зазначили, що за виручені кошти хочуть купити каску із кріпленням під тепловізор.

"Яскравий приклад - як яскраве волосся збереже чиєсь життя", - сказав волонтер Антон Копасов.