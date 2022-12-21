UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Нове відросте": українка відрізала півметрову косу, аби купити каску для військових

Дівчинка обстригла волосся, щоб допомогти ЗСУ (колаж РБК-Україна, фото: Суспільне Чернігів)
Автор: Тетяна Самарук

9-річна Оксана з Прилук Чернігівської області відрізала пів метра своєї розкішної коси, щоб купити тактичну каску для військових, які боронять Україну під Бахмутом.

Про це повідомляє Суспільне.

Чому дівчина вирішили обстригти волосся

Своє волосся Оксана відрощувала усе життя, однак близько двох місяців тому вона вирішила його обрізати. На цей крок її надихнули інші українки, які також відрізають волосся в допомогу українським військовим.

Мама дівчинки Дар'я розповіла, що їй було важко наважитися на це, однак донька не відступала від своїх планів.

9-річна українка відрізала волосся, щоб допомогти військовим (suspilne.media)

За словами дівчинки, вона хоче допомогти військовим, а нове волосся відросте.

"Не страшно мені, нове відросте. Хочу допомогти нашим воїнам, щоб швидше перемогли та повернулися до своїх рідних. Так я допомагаю Україні", - сказала Оксана.

За волосся вагою у 112 грамів та довжиною майже 70 сантиметрів дівчина отримала 5 тисяч 300 гривень.

9-річна українка відрізала волосся, щоб допомогти військовим (suspilne.media)

Родина дівчинки передала кошти місцевому благодійному фонду "Вільна Країна" на потреби ЗСУ. У фонді зазначили, що за виручені кошти хочуть купити каску із кріпленням під тепловізор.

"Яскравий приклад - як яскраве волосся збереже чиєсь життя", - сказав волонтер Антон Копасов.

Раніше ми повідомляли, що українка обстригла довге волосся, щоб допомогти ЗСУ та чим швидше побачити тата.

Також ми писали, що 10-річна українка продає власні солодощі, щоб зібрати гроші для армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
волоссядопомога армії