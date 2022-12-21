"Новое отрастет": украинка отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных

Почему девушка решила остричь волосы

Свои волосы Оксана отращивала всю жизнь, однако около двух месяцев назад она решила их обрезать. На этот шаг ее вдохновили другие украинки, также отрезающие волосы в помощь украинским военным.

Мама девочки Дарья рассказала, что ей было трудно решиться на это, однако дочь не отступала от своих планов.

9-летняя украинка отрезала волосы, чтобы помочь военным (suspilne.media)

По словам девочки, она хочет помочь военным, а новые волосы отрастут.

"Не страшно мне, новое отрастет. Хочу помочь нашим воинам, чтобы скорее победили и вернулись к своим родным. Так я помогаю Украине", - сказала Оксана.

За волосы весом 112 граммов и длиной почти 70 сантиметров девушка получила 5 тысяч 300 гривен.

9-летняя украинка отрезала волосы, чтобы помочь военным (suspilne.media)

Семья девочки передала средства местному благотворительному фонду "Свободная Страна" на нужды ВСУ. В фонде отметили, что за вырученные средства хотят купить каску с крепежом под тепловизор.

"Яркий пример - как яркие волосы сохранит чью-то жизнь", - сказал волонтер Антон Копасов.