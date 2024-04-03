Нове дослідження виявило дві несподівані властивості шоколаду. Ось як він впливає на здоров'я

Китайське дослідження показало, що шоколад може сприяти схудненню, а також він захищає від хвороби Альцгеймера.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію New York Post.

Яким чином шоколад покращує когнітивні функції

Відповідно до дослідження Університету Чженчжоу в Китаї, опублікованого цього місяця в Journal of Functional Foods, хімічна речовина теобромін, яка міститься в шоколаді, має багато переваг для тіла та мозку.

Хімічна речовина, що міститься в какао-бобах, є протизапальною, має високий вміст антиоксидантів і може захистити мозок від хвороби Альцгеймера.

Вчені також кажуть, що теобромін може протидіяти впливу високого рівня холестерину на пам'ять і когнітивні функції.

"Теобромін продемонстрував нейропротекторні властивості, здатність запобігати пошкодженню нейронів. Також він покращує рухову пам’ять і когнітивні регуляторні функції", - пишуть автори дослідження.

Як шоколад допомагає худнути

Вживання шоколаду також може допомогти вам схуднути, оскільки теобромін допомагає організму розщеплювати жири.

Автори посилалися на інше дослідження, яке виявило зв’язок між неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням.

"У дослідженні, проведеному Ден Вей та ін., було вивчено вплив теоброміну на мишачу модель NAFLD, виявивши, що теобромін призводить до зменшення маси тіла, ваги печінки та покращення морфології печінки", - пояснюють вчені.

Теобромін захищає нирки і може перешкоджати утворенню каменів у нирках. За словами вчених, споживання шоколаду може також зміцнити імунну систему.

"Запалення - це багатогранний процес, який залучає лейкоцити та вивільнення хімічних речовин у кров або уражені тканини для боротьби з "загарбниками". Теобромін демонструє протизапальну дію на різні типи клітин, включаючи макрофаги та хондроцити", - додали дослідники.