Фрукти в шоколаді. Чи дійсно ці популярні ласощі корисні?

Багато хто полюбляє ласувати фруктами в шоколаді через цікавий смак, простоту приготування солодощів в домашніх умовах, та велике різноманіття основних компонентів. Та чи корисне таке поєднання?

Різноманіття комбінацій шоколаду та фруктів вражає: курага, сливи, банани, апельсини, ківі - і це не повний перелік. Також має популярність полуниця в шоколаді - білому, молочному, або чорному. І кожен з інгредієнтів має як свої корисні, так і шкідливі властивості.

Шоколад - користь та шкода

Користь шоколаду

Шоколад, як і інші какао-продукти, містить багато антиоксидантних і протизапальних сполук. До того ж нещодавні дослідження виявили, що темний шоколад зменшує розумову та фізичну втому, підвищує життєвий тонус, виконавчу функцію, та пам'ять.

Чорний шоколад є хорошим джерелом клітковини та містить багато мінералів, необхідних для здоров'я, таких як магній, залізо, мідь і цинк. А також фосфор, калій та вітаміну К.

А у білому шоколаді міститься кальцій, який є життєво важливим не лише для забезпечення здоров'я кісток, але й для ефективного скорочення м'язів та запобіганню утворення тромбів.

Шкода від шоколаду

Насамперед шоколад - відносно калорійний продукт, тому його не слід регулярно вживати великими порціями. Найшкідливішим видом вважається білий шоколад - окрім калорійності, він шкідливий через наявність у складі жиру і цукру - і відсутність какао.

Вживання занадто великої кількості шоколаду може призвести до надлишку калорій, збільшення ваги, серцевих захворювань, та діабету.

Крім того, шоколад містить кофеїн, та природний стимулятор теобромін. Через це надмірне вживання шоколаду може призвести до побічних ефектів, таких як порушення сну, тривожність і нервозність.

Білий шоколад - найбільш шкідливий (фото: Freepik)

Фрукти - користь і шкода

Користь фруктів

Окрім клітковини, яка необхідна для здорового травлення, допомагає знизити рівень холестерину та контролювати рівень цукру, у фруктах містяться важливі мікро- та макроелементи, зокрема, вуглеводи, білки та жири - а також вітаміни.

Наприклад вітамін C, який міститься в абрикосах, яблуках, грейпфрутах, апельсинах та ківі, окрім антиоксидантних властивостей, позитивно впливає на стан шкіри, покращує імунітет і може знизити рівень серцево-судинних захворювань.

А вітамін B6, який є в бананах, манго та гуаві, сприяє утворенню еритроцитів. Крім цього, фрукти містять вітамін А, важливий для кісток і зору, вітамін Е, що зберігає клітинні стінки, та вітамін K, необхідний для згортання крові.

Вуглеводи ж є джерелом енергії в організмі. Білки важливі для збалансування метаболічних процесів, а жири - забезпечують зберігання енергії та захищають кістки й важливі органи. Мікроелементи кальцій, калій та залізо так само необхідні для здоров'я.

Шкідливі речовини у фруктах

Окрім корисних елементів, фрукти мають і шкідливі, такі як цукор, фруктозу і сорбіт, який деякі люди не переносять. Зокрема банани містять найбільше цукру з усіх фруктів.

Шоколад з фруктами

Шоколад, незалежно від виду - калорійний продукт, який містить значну кількість цукру і жирів. Це підвищує ризик серцевих захворювань.

Оскільки поєднання з фруктами додає до продукту цукру і калорій, це потенційно може призвести до збільшення ваги та інших проблем зі здоров'ям при надмірному споживанні.

Однак, при нерегулярному споживанні, солодощі, що містять натуральний гіркий шоколад та фрукти з меншою кількістю цукру, шкодять набагато менше, аніж неякісні смаколики. Як, наприклад, шоколад, що містить пальмову олію та Е-шки.