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Новое исследование выявило два неожиданных свойства шоколада. Вот как он влияет на здоровье

Среда 03 апреля 2024 16:42
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Новое исследование выявило два неожиданных свойства шоколада. Вот как он влияет на здоровье Как на самом деле влияют шоколад на здоровье (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Китайское исследование показало, что шоколад может способствовать похудению, а также он защищает от болезни Альцгеймера.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию New York Post.

Как шоколад улучшает когнитивные функции

Согласно исследованию Университета Чжэнчжоу в Китае, опубликованного в этом месяце в Journal of Functional Foods, химическое вещество теобромин, который содержится в шоколаде, имеет много преимуществ для тела и мозга.

Химическое вещество, содержащееся в какао-бобах, противовоспалительное, имеет высокое содержание антиоксидантов и может защитить мозг от болезни Альцгеймера.

Ученые также говорят, что теобромин может противодействовать воздействию высокого уровня холестерина на память и когнитивные функции.

"Теобромин продемонстрировал нейропротекторные свойства, способность предотвращать повреждение нейронов. Также он улучшает двигательную память и когнитивные регуляторные функции", - пишут авторы исследования.

Как шоколад помогает худеть

Употребление шоколада может помочь вам похудеть, поскольку теобромин помогает организму расщеплять жиры.

Авторы ссылались на другое исследование, выявившее связь между неалкогольной жировой болезнью печени и ожирением.

"В исследовании, проведенном Дэн Вэй и др., было изучено влияние теобромина на мышиную модель NAFLD, обнаружив, что теобромин приводит к уменьшению массы тела, веса печени и улучшению морфологии печени", - объясняют ученые.

Теобромин защищает почки и может препятствовать образованию камней в почках. По словам ученых, потребление шоколада может также укрепить иммунную систему.

"Воспаление - это многогранный процесс, который привлекает лейкоциты и высвобождение химических веществ в кровь или пораженные ткани для борьбы с "захватчиками". Теобромин демонстрирует противовоспалительное действие на различные типы клеток, включая макрофаги и хондроциты", - добавили исследователи.

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Раньше мы писали о том, действительно ли фрукты в шоколаде являются полезными.

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