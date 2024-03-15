Не дивіться на упакування: як вибрати безпечне печиво для дитини

В магазині можна знайти багато печива для дітей. Однак, варто знати, чи воно корисне для дітей та чого категорично не повинно бути у складі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Людмили Матішинець .

Як вибрати дитяче печиво

За словами експерта, вибрати корисне дитяче печиво дуже складно.

"Я передивилася купу печива і, на жаль, не знайшла жодного з класним складом", - йдеться у повідомленні.

Нутриціолог розповіла, що у кожному печиві є цукор, який ВООЗ та інші світові організації у сфері харчування та медицини взагалі не рекомендують вживати дітям до 2 років.

Важливо перед тим, як купувати щось маленькій дитині, читати склад. Саме його, а не передню частину упаковки з написами "Без цукру", "Кальцій" чи "Для дітей від 5 місяців".

Часто склад виявляється не зовсім корисним для дітей, цукор може ховатися під іншими назвами. Наприклад, виробник може додати цукор у вигляді яблучного соку, а він належить до категорії доданого цукру.

Додані цукри мають різні назви, наприклад, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, концентрати фруктових соків, тростинний цукор, кукурудзяний підсолоджувач, лактоза, глюкоза, сахароза та кленовий сироп.

Тому нутриціолог радить завжди перевіряти список інгредієнтів.

У дитячому віці формується як організм, так і харчові звички, тому варто бути уважним до того, що купуєте.

Чим не можна годувати дитину 1-3 років

Під суворою забороною для малюків знаходяться смажені, копчені і солоні страви. До трьох років не можна давати м'ясні і рибні бульйони, гриби, ковбаси, сосиски та інші подібні продукти. Дітям до шести років не дають різні маринади, бо в них є оцет і спеції.

Мед може викликати алергічні реакції, тому його так само виключають з меню. Не можна годувати дитину шоколадом, тортами з різними кремами, сирними десертами з магазину та морепродуктами.