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Грозы накроют Украину: кого зальет сильнее всего

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 14:03
Грозы накроют Украину: кого зальет сильнее всего
Погода в Украине 3 июня (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине 3 июня преподнесет украинцам неприятный сюрприз

Погода в Украине в понедельник, 3 июня, снова огорчит жителей некоторых областей грозами, ливнями и шквалами. Об этом написала Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам синоптика, грозовые дожди охватят Запад страны, кроме Волыни и Ровенщины. Грозы, шквалы и дожди также ожидаются в Винницкой, Одесской области, в некоторых районах Кировоградской области, а также на юге Киевской, и дойдут до Черкасской области.

Уже под вечер, пишет Диденко, локальные грозовые дожди распространятся и на Юг и большую часть Севера Украины.

Грозы накроют Украину: кого зальет сильнее всего

Погода в Украине 3 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Ситуация - сложная, поэтому даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень с шквалом", - предупреждает Наталка Диденко.

Несмотря на бурлящую стихию, будет тепло, а местами даже жарко. Так, в понедельник температура на большей части Украины составит +25... +30 градусов, а на Востоке будет жара до +33 градусов.

В Киеве завтра, 3 июня, преимущественно сухая и теплая (+27... +29) погода. Однако, непогода с юга Киевской области может добраться и до столицы.

Грозы накроют Украину: кого зальет сильнее всего

Погода в Украине 3 июня (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.

Напомним, из-за проливных дождей пострадал Львов. Некоторые улицы города превратились в бурлящие потоки.

К слову, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

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