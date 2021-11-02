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Новая система учета газа: как и за что теперь будут платить украинцы

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Вторник 02 ноября 2021 23:00
Новая система учета газа: как и за что теперь будут платить украинцы Коллаж РБК-Украина: в Украине систему учета газа меняют на европейскую
Автор: Владимир Костырин

В Украине переходят на европейские стандарты учета природного газа, и теперь потребление "голубого топлива" будут считать в энергетических единицах, а не в единицах объема (в кубических метрах). Такое решение поддержали народные депутаты 2 ноября, проголосовав за принятие закона № 2553.

Что изменится для граждан, и как теперь придется платить за газ - читайте в материале ниже.

Зачем изменили стандарты учета газа

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, подходы к учету природного газа в Украине и странах ЕС отличаются, из-за чего возникают определенные административные трудности при оформлении импортированного "голубого топлива" из Евросоюза, а также при закачке в газохранилища в режиме таможенного склада. Поэтому решили сделать унификацию.

Отмечается, что учет природного газа в энергетических единицах (кВт∙ч) - объективнее, поскольку так "обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа в сравнении с другими энергоносителями".

Что изменится для украинцев на практике

  • Теперь в платежках будут указываться данные, сколько было потреблено и в метрах кубических, и в единицы измерения киловатт-час (кВт∙ч).
  • Потребители в Украине смогут не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость.
  • Новшество позволит гражданам менять поставщика газа легче - не потребуются справки от предыдущей компании, и смена будет возможна даже при наличии долга.
  • Теперь котельные ОСМД будут приравнены к предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ), соответственно будут получать газ по цене 7,42 гривны.
  • У регулятора НКРЭКУ будет иметь право установить тариф на газ для поставщика последней надежды (ПОН), соответственно около 600 тысяч домохозяйств смогут получать газ по цене не 16 гривен, а 7,96 гривны.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины в новом прогнозе рассказали, что тарифы на свет будут расти на 20-25% в год.

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