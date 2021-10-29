Тарифы на свет в Украине будут расти на 20-25% в год: в Нацбанке дали прогноз
Тарифы на электроэнергию в Украине будут меняться в сторону увеличения, причем значительно, и "свет" будет дорожать на 20-25% ежегодно. Об этом говорится в прогнозе Нацбанка в "Инфляционном отчете" (октябрь 2021 года).
Документ 29 октября опубликован на сайте регулятора.
Отмечается, что рост цен на электроэнергию обусловлен необходимостью приведения экономически обоснованного уровня, а также для устранения дисбалансов в секторе.
"Административная инфляция будет оставаться самой высокой среди составляющих ИПЦ, несмотря на фиксацию тарифов на газ и электроэнергию для населения до мая 2022 года... Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20-25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованного уровня и устранения дисбалансов в энергосекторе", - указывается в публикации.
Что будет с другими тарифами
Также в НБУ рассказали, что рост административной инфляции постепенно
будет замедляться благодаря энергетической составляющей. В частности, рыночные цены на газ после скачка в конце текущего года, как ожидается, скорректируются летом 2022 года.
"Поэтому в следующем отопительном сезоне тарифы на газ для населения повысятся несущественно, даже с учетом их приведения в импортный паритет, а в 2023 году - не изменятся", - говорится в прогнозе.
Это также будет способствовать замедлению роста тарифов на централизованное отопление и горячую воду.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что цены на газ для части украинцев снизили в два раза.
Также мы писали о том, что украинцев лишили льгот на оплату электрообогрева в отопительном сезоне.