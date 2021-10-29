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Тарифы на свет в Украине будут расти на 20-25% в год: в Нацбанке дали прогноз

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Пятница 29 октября 2021 16:39
Тарифы на свет в Украине будут расти на 20-25% в год: в Нацбанке дали прогноз Коллаж РБК-Украина: цены на электроэнергию в Украине взлетят
Автор: Владимир Костырин

Тарифы на электроэнергию в Украине будут меняться в сторону увеличения, причем значительно, и "свет" будет дорожать на 20-25% ежегодно. Об этом говорится в прогнозе Нацбанка в "Инфляционном отчете" (октябрь 2021 года).

Документ 29 октября опубликован на сайте регулятора.

Отмечается, что рост цен на электроэнергию обусловлен необходимостью приведения экономически обоснованного уровня, а также для устранения дисбалансов в секторе.

"Административная инфляция будет оставаться самой высокой среди составляющих ИПЦ, несмотря на фиксацию тарифов на газ и электроэнергию для населения до мая 2022 года... Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20-25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованного уровня и устранения дисбалансов в энергосекторе", - указывается в публикации.

Что будет с другими тарифами

Также в НБУ рассказали, что рост административной инфляции постепенно
будет замедляться благодаря энергетической составляющей. В частности, рыночные цены на газ после скачка в конце текущего года, как ожидается, скорректируются летом 2022 года.

"Поэтому в следующем отопительном сезоне тарифы на газ для населения повысятся несущественно, даже с учетом их приведения в импортный паритет, а в 2023 году - не изменятся", - говорится в прогнозе.

Это также будет способствовать замедлению роста тарифов на централизованное отопление и горячую воду.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что цены на газ для части украинцев снизили в два раза.

Также мы писали о том, что украинцев лишили льгот на оплату электрообогрева в отопительном сезоне.

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