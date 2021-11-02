Нова система обліку газу: як і за що тепер платитимуть українці
В Україні переходять на європейські стандарти обліку природного газу, і тепер споживання "блакитного палива" рахуватимуть в енергетичних одиницях, а не в одиницях об'єму (у кубічних метрах). Таке рішення підтримали народні депутати 2 листопада, проголосувавши за ухвалення закону № 2553.
Що зміниться для громадян, і як тепер доведеться платити за газ - читайте в матеріалі нижче.
Навіщо змінили стандарти обліку газу
Як йдеться в пояснювальній записці до проекту закону, підходи до обліку природного газу в Україні та країнах ЄС відрізняються, через що виникають певні адміністративні труднощі при оформленні імпортованого "блакитного палива" з Євросоюзу, а також при закачуванні в газосховища в режимі митного складу. Тому вирішили зробити уніфікацію.
Зазначається, що облік природного газу в енергетичних одиницях (кВт∙год) - об'єктивніший, оскільки так "забезпечується більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшується складання енергетичного балансу підприємств та стає більш прозорим аналіз ефективності використання газу у порівнянні з іншими енергоносіями".
Що зміниться для українців на практиці
- Тепер в платіжках будуть вказуватися дані, скільки було спожито і в метрах кубічних, і в одиниці виміру кіловат-година (кВт∙год).
- Споживачі в Україні зможуть не платити за неякісний газ або платити його меншу вартість.
- Нововведення дозволить громадянам змінювати постачальника газу легше - не будуть потрібні довідки від попередньої компанії, і зміна буде можлива навіть при наявності боргу.
- Тепер котельні ОСББ будуть прирівняні до підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), відповідно отримуватимуть газ за ціною 7,42 гривні.
- У регулятора НКРЕКП матиме право встановити тариф на газ для постачальника останньої надії (ПОН), відповідно близько 600 тисяч домогосподарств зможуть отримувати газ за ціною не 16 гривень, а 7,96 гривні.
Нагадаємо, раніше в Національному банку України в новому прогнозі розповіли, що тарифи на світло зростатимуть на 20-25% на рік.