Нова система обліку газу: як і за що тепер платитимуть українці

В Україні переходять на європейські стандарти обліку природного газу , і тепер споживання "блакитного палива" рахуватимуть в енергетичних одиницях, а не в одиницях об'єму (у кубічних метрах). Таке рішення підтримали народні депутати 2 листопада, проголосувавши за ухвалення закону № 2553.

Що зміниться для громадян, і як тепер доведеться платити за газ - читайте в матеріалі нижче.

Навіщо змінили стандарти обліку газу

Як йдеться в пояснювальній записці до проекту закону, підходи до обліку природного газу в Україні та країнах ЄС відрізняються, через що виникають певні адміністративні труднощі при оформленні імпортованого "блакитного палива" з Євросоюзу, а також при закачуванні в газосховища в режимі митного складу. Тому вирішили зробити уніфікацію.

Зазначається, що облік природного газу в енергетичних одиницях (кВт∙год) - об'єктивніший, оскільки так "забезпечується більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшується складання енергетичного балансу підприємств та стає більш прозорим аналіз ефективності використання газу у порівнянні з іншими енергоносіями".

Що зміниться для українців на практиці