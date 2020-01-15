Новая схема мошенничества по телефону: стали известны детали аферы

Мошенники придумали новую аферу с помощью телефонов
Новая схема мошенничества была раскрыта в Закарпатской области. Там жителям звонили преступники, которые представлялись работниками налоговой службы и выманивали у людей крупные суммы денег.
Как рассказали в пресс-службе главного управления налоговой службы в Закарпатской области, преступников зафиксировали сразу в нескольких районах – в Свалявском и Перечинском. Там местным жителям звонили мошенники, запугивали их и заставляли перечислить денежные средства на банковский счет.
"Злоумышленники, в частности, представляются работниками налоговой Иваном Шуляком и Максимом Тарасенко и просят позвонить руководству Свалявской Государственной налоговой инспекции и Перечинской Государственной налоговой инспекции", - сообщили в налоговой.
Также они указали номера телефонов, с которых звонили преступники:
0981221156
0971777563
И жертвам предлагали позвонить по номеру: 097 092 1778.
Не исключено, что подобные аферы процветают и в других областях Украины.
Ранее мы рассказывали о том, что в Запорожье была раскрыта группа мошенников, которая организовала преступный call-центр.
Суть аферы заключалась в том, что преступники звонили гражданам и представлялись сотрудниками банка. А потом воровали данные банковских карт и списывали с них деньги.