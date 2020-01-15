ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новая схема мошенничества по телефону: стали известны детали аферы

STYLERЖизнь    15.01.2020 - 19:55
Новая схема мошенничества по телефону: стали известны детали аферы
Новая схема мошенничества по телефону (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники придумали новую аферу с помощью телефонов

Новая схема мошенничества была раскрыта в Закарпатской области. Там жителям звонили преступники, которые представлялись работниками налоговой службы и выманивали у людей крупные суммы денег.

Как рассказали в пресс-службе главного управления налоговой службы в Закарпатской области, преступников зафиксировали сразу в нескольких районах – в Свалявском и Перечинском. Там местным жителям звонили мошенники, запугивали их и заставляли перечислить денежные средства на банковский счет.

"Злоумышленники, в частности, представляются работниками налоговой Иваном Шуляком и Максимом Тарасенко и просят позвонить руководству Свалявской Государственной налоговой инспекции и Перечинской Государственной налоговой инспекции", - сообщили в налоговой.

Также они указали номера телефонов, с которых звонили преступники:

0981221156

0971777563

И жертвам предлагали позвонить по номеру: 097 092 1778.

Не исключено, что подобные аферы процветают и в других областях Украины.

Ранее мы рассказывали о том, что в Запорожье была раскрыта группа мошенников, которая организовала преступный call-центр.

Суть аферы заключалась в том, что преступники звонили гражданам и представлялись сотрудниками банка. А потом воровали данные банковских карт и списывали с них деньги.

Кошелек или жизнь? В Николаеве задержали банду мошенников В Украине активизировались квартирные аферисты: раскрыта схема мошенничества
Новости Украины мошенничествоаферистыАфера
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь