Новая схема мошенничества по телефону: стали известны детали аферы

Новая схема мошенничества по телефону (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники придумали новую аферу с помощью телефонов

Новая схема мошенничества была раскрыта в Закарпатской области. Там жителям звонили преступники, которые представлялись работниками налоговой службы и выманивали у людей крупные суммы денег.

Как рассказали в пресс-службе главного управления налоговой службы в Закарпатской области, преступников зафиксировали сразу в нескольких районах – в Свалявском и Перечинском. Там местным жителям звонили мошенники, запугивали их и заставляли перечислить денежные средства на банковский счет.

"Злоумышленники, в частности, представляются работниками налоговой Иваном Шуляком и Максимом Тарасенко и просят позвонить руководству Свалявской Государственной налоговой инспекции и Перечинской Государственной налоговой инспекции", - сообщили в налоговой.

Также они указали номера телефонов, с которых звонили преступники:

0981221156

0971777563

И жертвам предлагали позвонить по номеру: 097 092 1778.

Не исключено, что подобные аферы процветают и в других областях Украины.

Ранее мы рассказывали о том, что в Запорожье была раскрыта группа мошенников, которая организовала преступный call-центр.

Суть аферы заключалась в том, что преступники звонили гражданам и представлялись сотрудниками банка. А потом воровали данные банковских карт и списывали с них деньги.