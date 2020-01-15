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Нова схема шахрайства по телефону: стали відомі деталі афери

STYLERЖиття    15.01.2020 - 19:55
Нова схема шахрайства по телефону: стали відомі деталі афери
Нова схема шахрайства по телефону (Колаж РБК-Україна)

Шахраї придумали нову аферу з допомогою телефонів

Нова схема шахрайства була розкрита в Закарпатській області. Там мешканцям дзвонили злочинці, які представлялися працівниками податкової служби і видурювали у людей великі суми грошей.

Як розповіли в прес-службі головного управління податкової служби у Закарпатській області, злочинців зафіксували одразу в декількох районах – у Свалявському та Перечинському. Там місцевим жителям телефонували шахраї, залякували їх і змушували перерахувати кошти на банківський рахунок.

"Зловмисники, зокрема, представляються працівниками податкової Іваном Шуляком і Максимом Тарасенко і просять зателефонувати керівництву Свалявської Державної податкової інспекції та Перечинської Державної податкової інспекції", - повідомили в податковій.

Також вони вказали номери телефонів, з яких злочинці дзвонили:

0981221156

0971777563

І жертвам пропонували зателефонувати за номером: 097 092 1778.

Не виключено, що подібні афери процвітають і в інших областях України.

Раніше ми розповідали про те, що у Запоріжжі була розкрита група шахраїв, яка організувала злочинну call-центр.

Суть афери полягала в тому, що злочинці дзвонили громадянам і представлялися співробітниками банку. А потім крали дані банківських карт і списували з них гроші.

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