Нова схема шахрайства по телефону: стали відомі деталі афери

Шахраї придумали нову аферу з допомогою телефонів
Нова схема шахрайства була розкрита в Закарпатській області. Там мешканцям дзвонили злочинці, які представлялися працівниками податкової служби і видурювали у людей великі суми грошей.
Як розповіли в прес-службі головного управління податкової служби у Закарпатській області, злочинців зафіксували одразу в декількох районах – у Свалявському та Перечинському. Там місцевим жителям телефонували шахраї, залякували їх і змушували перерахувати кошти на банківський рахунок.
"Зловмисники, зокрема, представляються працівниками податкової Іваном Шуляком і Максимом Тарасенко і просять зателефонувати керівництву Свалявської Державної податкової інспекції та Перечинської Державної податкової інспекції", - повідомили в податковій.
Також вони вказали номери телефонів, з яких злочинці дзвонили:
0981221156
0971777563
І жертвам пропонували зателефонувати за номером: 097 092 1778.
Не виключено, що подібні афери процвітають і в інших областях України.
Раніше ми розповідали про те, що у Запоріжжі була розкрита група шахраїв, яка організувала злочинну call-центр.
Суть афери полягала в тому, що злочинці дзвонили громадянам і представлялися співробітниками банку. А потім крали дані банківських карт і списували з них гроші.