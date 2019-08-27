Новая прическа и другой стиль президента Зеленского: что изменилось в его образе

Президент Владимир Зеленский не всегда придерживается классического стиля в одежде и очень часто нарушает дресс-код протокольных встреч. Однако эксперты отмечают, что некоторые элементы все же изменились за 100 дней президентства. Об этом пишет издание "Фокус".

Стилисты отмечают, что нелюбовь президента Зеленского к галстукам, а также к другим формальным элементам одежды наблюдалась и ранее – в период сценической карьеры. Став президентом Зеленский не изменил своим привычкам и часто появляется на публике в casual-одежде с элементами спортивной одежды.

Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Как считает дипломат Богдан Яременко, Зеленский копирует некоторых мировых лидеров, таких как Цукерберг и Стив Джобс, основными стилями которых также является casual и sport. Кроме того, более простая одежда несет и другой посыл – "я обычный человек", "я не такой, как старые, я доступный, я простой, я человечный, я не признаю искусственных барьеров между собой и согражданами".

Владимир Зеленский с супругой на выборах (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Эксперты утверждают, что манера вести свои страницы в социальных сетях также укладываются в этот стиль открытости и доступности для простых украинских граждан.

Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

При всем этом, Владимир Зеленский придерживается правил протокола там, где избежать этого совершенно нельзя. К примеру, во время инаугурации, во время официальных зарубежных визитов и встреч с главами других государств. Причем в данных ситуациях Владимир Зеленский даже надевает галстук.

Владимир Зеленский в Ужгороде (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Как рассказала изданию стилист Юлия Цыганенко, образы президента Зеленского стали все-таки более расслабленными.

"Во-первых, это говорит о том, что президент близок к народу и не хочет следовать стереотипам. Ему свойственно появляться на встречах с закатанными рукавами рубашки. Это знак того, что он готов к действию и хочет создать своим появлением неформальную атмосферу. Многие заметили новую прическу главы государства. Можно отметить, что с ней он стал выглядеть немного старше и мужественней", - высказала свое мнение Цыганенко и добавила, что Зеленский использует более расслабленный образ во время полуофициальных встреч или неформальных выходов.

Владимир Зеленский во Львове (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

"Расслабленный стиль кэжуал, неформальная обстановка. Говорит о желании общаться без рамок и протоколов. Голубой цвет символизирует дружбу. Этот цвет предпочитают люди, которые очень ценят дружбу. Когда же речь заходит о более формальных публичных появлениях, где президенту нужно транслировать жесткость и конкретику, его образы консервативны: гладкая фактура костюмов и холодные оттенки в одежде", - отметила стилист и добавила, что некоторые промахи в дресс-коде президента все-таки присутствуют.

Владимир Зеленский в Одессе (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

"Длина пиджака на всех снимках Владимира Зеленского длиннее, чем должна быть для его роста. Идеальная длина – на 1 см ниже уровня ягодиц. Также у него достаточно крупный воротник рубашек и слишком широкий для его комплекции галстук. Соответственно и лацканы пиджаков должны быть уже. Кроме того, когда мы говорим о костюмах для мужчин невысокого роста, карманы должны располагаться под наклоном, образуя диагональ. В луках президента мы пока такого не наблюдаем", - резюмировала Цыганенко.

Владимир Зеленский с супругой (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

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