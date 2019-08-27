Нова зачіска і інший стиль президента Зеленського: що змінилося в його образі

Президент Володимир Зеленський не завжди дотримується класичного стилю в одязі і дуже часто порушує дрес-код протокольних зустрічей. Проте експерти відзначають, що деякі елементи все ж змінилися за 100 днів президентства. Про це пише видання "Фокус".

Стилісти наголошують, що нелюбов президента Зеленського до краваток, а також до інших формальних елементів одягу спостерігалася і раніше – в період сценічної кар'єри. Ставши президентом Зеленський не зрадив своїм звичкам і часто з'являється на публіці в casual-одягу з елементами спортивного одягу.

Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Як вважає дипломат Богдан Яременко, Зеленський копіює деяких світових лідерів, таких як Цукерберг і Стів Джобс, основними стилями яких також є casual і sport. Крім того, більш простий одяг несе і інший посил – "я звичайна людина", "я не такий, як старі, я доступний, я простий, я людяний, я не визнаю штучних бар'єрів між собою і співгромадянами".

Володимир Зеленський з дружиною на виборах (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Експерти стверджують, що манера вести свої сторінки в соціальних мережах також укладаються в цей стиль відкритості та доступності для простих українських громадян.

Володимир Зеленський відвідав Станицю Луганську (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

При всьому цьому, Володимир Зеленський дотримується правил протоколу там, де уникнути цього зовсім не можна. Приміром, під час інавгурації, під час офіційних закордонних візитів і зустрічей з главами інших держав. Причому в даних ситуаціях Володимир Зеленський навіть одягає краватку.

Володимир Зеленський в Ужгороді (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Як розповіла виданню стиліст Юлія Циганенко, образи президента Зеленського стали все ж таки більш розслабленими.

"По-перше, це говорить про те, що президент близький до народу і не хоче слідувати стереотипам. Йому властиво з'являтися на зустрічах з підкоченими рукавами сорочки. Це знак того, що він готовий до дії і хоче створити своєю появою неформальну атмосферу. Багато хто помітив нову зачіску глави держави. Можна відзначити, що з нею він став виглядати трохи старше і більш мужнім", - висловила свою думку Циганенко і додала, що Зеленський використовує більш розслаблений образ під час напівофіційних зустрічей або неформальних виходів.

Володимир Зеленський у Львові (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

"Розслаблений стиль кежуал, неформальна обстановка. Говорить про бажання спілкуватися без рамок і протоколів. Блакитний колір символізує дружбу. Цьому кольору віддають перевагу люди, які дуже цінують дружбу. Коли ж мова заходить про більш формальні публічні прояви, де президенту потрібно транслювати жорсткість і конкретику, його образи консервативні: гладка фактура костюмів і холодні відтінки в одязі", - зазначила стиліст і додала, що деякі промахи в дрес-коді президента все ж таки присутні.

Володимир Зеленський в Одесі (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

"Довжина піджака на всіх знімках Володимира Зеленського довше, ніж має бути для його зросту. Ідеальна довжина – на 1 см нижче рівня сідниць. Також у нього досить великий комір сорочок і занадто широка для його комплекції краватка. Відповідно і лацкани піджаків повинні бути вже. Крім того, коли ми говоримо про костюми для чоловіків невисокого зросту, кишені повинні розташовуватися під нахилом, утворюючи діагональ. У луках президента ми поки такого не спостерігаємо", - резюмувала Циганенко.

Володимир Зеленський з дружиною (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

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