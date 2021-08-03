"Новая почта" запустила новую услугу, которая станет очень популярной: как ею воспользоваться

В отделениях "Новой почты" теперь можно отправить и получить международные денежные переводы Western Union.
Как осуществить перевод средств через одну из крупнейших международных платежных систем на "Новой почте" - читайте ниже в материале Styler.
Как рассказали в пресс-службе компании данную услугу теперь предоставляет финансовая компания НоваПей. С ее помощью клиенты могут как отправить, так и получить денежный перевод из более 200 стран мира.
Компания запустила услугу денежных переводов из-за рубежа еще год назад и она стала популярной среди украинцев за пределами страны.
Большинство переводов поступает из стран ЕС, чаще всего - из Польши.
"На этом не остановились и рады сообщить о начале сотрудничества с одной из самых известных платежных систем Western Union. Отныне у наших клиентов еще больше возможностей получать и отправлять деньги близким и родным за считанные минуты", - комментируют представители НП.
Чтобы отправить перевод, клиенту сперва нужно:
Кассир сообщит ему номер перевода, который нужно передать получателю.
Чтобы получить перевод в отделении, клиент должен:
После проверки оператором данных, клиент получает денежный перевод.
Заметим, что выплата в отделениях "Новой почты" происходит только в гривне. Комиссию за перевод платит отправитель и ее размер зависит от того, из какой страны направляются деньги. Получатель перевода не платит никаких дополнительных комиссий.
Ранее мы писали, что "Новая почта" запустила новый сервис, который очень упростит жизнь украинцам.
Также недавно компания предупредила украинцев о мошенниках и дала рекомендации о том, как избежать неприятностей при оформлении отправки или получения посылок.