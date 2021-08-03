"Новая почта" запустила новую услугу, которая станет очень популярной: как ею воспользоваться

Что изменится для клиентов "Новой почты"

Как рассказали в пресс-службе компании данную услугу теперь предоставляет финансовая компания НоваПей. С ее помощью клиенты могут как отправить, так и получить денежный перевод из более 200 стран мира.

Компания запустила услугу денежных переводов из-за рубежа еще год назад и она стала популярной среди украинцев за пределами страны.

Большинство переводов поступает из стран ЕС, чаще всего - из Польши.

"На этом не остановились и рады сообщить о начале сотрудничества с одной из самых известных платежных систем Western Union. Отныне у наших клиентов еще больше возможностей получать и отправлять деньги близким и родным за считанные минуты", - комментируют представители НП.

Как получить и отправить деньги

Чтобы отправить перевод, клиенту сперва нужно:

назвать оператору-кассиру контактные данные свои и получателя

предъявить свой паспорт

оплатить перевод

Кассир сообщит ему номер перевода, который нужно передать получателю.

Чтобы получить перевод в отделении, клиент должен:

назвать оператору-кассиру номер перевода

предоставить необходимые данные

предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, вид на жительство и т. п.)

После проверки оператором данных, клиент получает денежный перевод.

Заметим, что выплата в отделениях "Новой почты" происходит только в гривне. Комиссию за перевод платит отправитель и ее размер зависит от того, из какой страны направляются деньги. Получатель перевода не платит никаких дополнительных комиссий.