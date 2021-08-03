"Нова пошта" запустила нову послугу, яка стане дуже популярною: як нею скористатися

Що зміниться для клієнтів "Нової пошти"

Як розповіли у прес-службі компанії, дану послугу відтепер надає фінансова компанія НоваПей. З її допомогою клієнти можуть як відправити, так і отримати грошовий переказ з понад 200 країн світу.

Компанія запустила послугу грошових переказів з-за кордону ще рік тому і вона стала популярною серед українців за межами країни.

Більшість переказів надходить з країн ЄС, частіше за все - з Польщі.

"На цьому не зупинилися і раді повідомити про початок співпраці з однією з найвідоміших платіжних систем Western Union. Відтепер у наших клієнтів ще більше можливостей отримувати та відправляти гроші близьким та рідним за лічені хвилини", - коментують представники НП.

Як отримати і відправити гроші

Щоб відправити переказ, клієнту спершу потрібно:

назвати оператору-касиру контактні дані свої та отримувача

пред’явити свій паспорт

оплатити переказ

Касир повідомить йому номер переказу, який потрібно передати отримувачу.

Щоб отримати переказ у відділенні, клієнт має:

назвати оператору-касиру номер переказу

надати необхідні дані

пред’явити документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідка на проживання тощо)

Після перевірки оператором даних, клієнт отримує грошовий переказ.

Зауважимо, що виплата у відділеннях "Нової пошти" відбувається лише в гривні. Комісію за переказ сплачує відправник і її розмір залежить від того, з якої країни надсилаються гроші. Отримувач переказу не сплачує жодних додаткових комісій.