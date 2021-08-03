"Нова пошта" запустила нову послугу, яка стане дуже популярною: як нею скористатися

У відділеннях "Нової пошти" тепер можна відправити та отримати міжнародні грошові перекази Western Union.
Як здійснити переказ коштів через одну з найбільших міжнародних платіжних систем на "Новій пошті" - читайте нижче у матеріалі Styler.
Як розповіли у прес-службі компанії, дану послугу відтепер надає фінансова компанія НоваПей. З її допомогою клієнти можуть як відправити, так і отримати грошовий переказ з понад 200 країн світу.
Компанія запустила послугу грошових переказів з-за кордону ще рік тому і вона стала популярною серед українців за межами країни.
Більшість переказів надходить з країн ЄС, частіше за все - з Польщі.
"На цьому не зупинилися і раді повідомити про початок співпраці з однією з найвідоміших платіжних систем Western Union. Відтепер у наших клієнтів ще більше можливостей отримувати та відправляти гроші близьким та рідним за лічені хвилини", - коментують представники НП.
Щоб відправити переказ, клієнту спершу потрібно:
Касир повідомить йому номер переказу, який потрібно передати отримувачу.
Щоб отримати переказ у відділенні, клієнт має:
Після перевірки оператором даних, клієнт отримує грошовий переказ.
Зауважимо, що виплата у відділеннях "Нової пошти" відбувається лише в гривні. Комісію за переказ сплачує відправник і її розмір залежить від того, з якої країни надсилаються гроші. Отримувач переказу не сплачує жодних додаткових комісій.
Раніше ми писали, що "Нова пошта" запустила новий сервіс, який дуже спростить життя українцям.
Також нещодавно компанія попередила українців про шахраїв і дала рекомендації про те, як уникнути неприємностей при оформленні відправки або отримання посилок.