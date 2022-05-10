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Новая почта запустила новую функцию: для чего и как она работает

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Вторник 10 мая 2022 16:02
Новая почта запустила новую функцию: для чего и как она работает Новая почта запустила новую функцию (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Новая почта запустила новую услугу, которая поможет нашим бойцам ВСУ защищать Украину. Благодаря автоматической оплате с помощью банковской карты на счет ВСУ в Нацбанке будет перечисляться 10 гривен от каждой операции.

Как будет работать услуга и при каких условиях будут списывать деньги – читайте ниже.

Новая почта запустила благотворительную кампанию – 10 гривен от комиссии с перевода при оплате автосписанием или онлайн будут перечисляться на специальный счет Нацбанка для ВСУ.

Кампания распространяется на все отправления наложенным платежом, которые оплачены в мобильном приложении, на сайте и в бизнес-кабинете Новой почты, а также при оплате автосписанием в отделения и при расчетах с курьером.

Инициативу реализирует финансовая компания НоваПей, которая входит в группу компаний Новая Почта.

"Сейчас все украинцы включились в помощь нашей стране. Мы, как социально ответственная компания, также присоединяемся к этой помощи и хотим увеличить количество поступлений для наших военных. Оплачивайте наложенный платеж автосписанием или онлайн и 10 гривен с каждого перевода будут идти на спецсчет ВСУ", - прокомментировал СЕО НоваПей Андрей Кривошапко.

Как работает услуга автосписания:

1. Необходимо привязать банковскую карту к мобильному кошельку Masterpass в приложении Новая почта и выбрать ее как основную для списания.

2. После осмотра посылки сообщить об автосписании кассиру (оператору).

3. Оплата совершается автоматически с карты клиента. Если сумма от 500 гривен, то нужно назвать оператору код, который придет на ваш номер телефона.

Новая почта запустила новую функцию: для чего и как она работает

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы проголосовали за новые названия для киевского метро.

А также рассказывали о том, что в Монобанк анонсировали важные изменения для клиентов.

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