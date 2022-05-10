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Нова пошта запустила нову функцію: для чого і як вона працює

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Вівторок 10 травня 2022 16:02
Нова пошта запустила нову функцію: для чого і як вона працює Нова пошта запустила нову функцію (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Нова пошта запустила нову послугу, яка допоможе нашим бійцям ЗСУ захищати Україну. Завдяки автоматичній оплаті за допомогою банківської карти на рахунок ВСУ в Нацбанку буде перераховуватися 10 гривень від кожної операції.

Як працюватиме послуга і за яких умов списуватимуть гроші – читайте нижче.

Нова пошта запустила благодійну кампанію - 10 гривень від комісії з переказу при оплаті автосписанням або онлайн будуть перераховуватися на спеціальний рахунок Нацбанку для ЗСУ.

Кампанія поширюється на всі відправлення післяплатою, які оплачені в мобільному додатку, на сайті та в бізнес-кабінеті Нової пошти, а також при оплаті автосписанням у відділення і при розрахунках з кур'єром.

Ініціативу реалізує фінансова компанія НоваПей, яка входить до групи компаній Нова Пошта.

"Зараз всі українці включилися в допомогу нашій країні. Ми, як соціально відповідальна компанія, також приєднуємося до цієї допомоги та хочемо збільшити кількість надходжень для наших військових. Сплачуйте накладений платіж автосписанням або онлайн і 10 гривень з кожного переказу йтимуть на спецрахунок ЗСУ", - прокоментував СЕО НоваПей Андрій Кривошапко.

Як працює послуга автосписання:

1. Необхідно прив'язати банківську карту до мобільного гаманця Masterpass в додатку Нова Пошта і вибрати її як основну для списання.

2. Після огляду посилки повідомити про автосписання касиру (оператору).

3. Оплата здійснюється автоматично з карти клієнта. Якщо сума від 500 гривень, то потрібно назвати оператору код, який прийде на ваш номер телефону.

Нова пошта запустила нову функцію: для чого і як вона працює

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці проголосували за нові назви для київського метро.

А також розповідали про те, що у Монобанк анонсували важливі зміни для клієнтів.

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