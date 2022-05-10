Для клиентов Monobank сделали заявление. Какие услуги изменятся

В работе некоторых услуг Monobank будут изменения.

Что изменится в Monobank

Компания обещает возобновить кредитование по программам "Рассрочка" и "Покупка по частям" уже в ближайшее 7 дней. Теперь эти услуги будут доступны клиентам в полном объеме.

По словам Гороховского, об этом придет сообщение в приложении к тем клиентам, которым они восстановят лимиты.

Он добавил, что к программе "Покупка по частям" могут приобщаться и новые партнеры. По этим программам банк планирует выдать около 10 млрд грн.

Кстати, Monobank прекращает обслуживать и закрывает счета клиентов, находящихся на территории России, Беларуси и ряда других стран.

К ним относятся:

Россия

Беларусь

Крым

ЛДНР

Северная Корея

Сирия

Эритрея

Гороховский добавил, что в общей сложности - это 11 251 человек.