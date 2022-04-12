Новая почта сделала заявление о работе отделений и почтоматов: что важно знать
Новая почта возобновляет работу уличных почтоматов, возвращает курьерскую доставку, заработали уже половина отделений в разных городах Украины, где это возможно сделать.
Где именно работают отделения Новой почты сегодня, а также о том, какие услуги доступны украинцам-клиентам НП - читайте в нашем материале ниже.
Где работают отделения Новой почты сегодня
12 апреля заработали еще 160 отделений в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Харьковской областях, а также в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровенской.
Отметим, что отделения в Чернигове и Сумах уже работают.
Лидером по количеству работающих отделений сегодня является Киевская (407) и Ивано-Франковская (402) области.
Вся сеть отделений Новой почты сегодня работает в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.
Всего компанией уже открыто 11 500 точек сервиса. Работают:
- 4 100 отделений
- 7 600 уличных почтоматов
- курьерская доставка и забор в 6 100 населенных пунктах.
Найти открытое отделение и график его работы можно через чат-бот в Telegram.
Какие сервисы доступны в отделениях Новой почты сейчас
В открытых отделениях НП можно отправить и получить посылки по Украине и за границу.
До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг - за 120 грн.
Также в отделениях сейчас действует специальная скидка в размере 40% на доставку автомобильных шин и дисков.
Кроме того, в Новой почте доступны все финансовые услуги. В частности, клиенты могут перевести средства по Украине, получить международный перевод через RIA и Western Union, снять наличные, пополнить мобильный номер и тому подобное.
Дополнительно, можно без комиссии прислать средства на спецсчет ВСУ или благотворительным организациям - Фонду Сергея Притулы и Повернись живим.
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