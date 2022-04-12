Новая почта сделала заявление о работе отделений и почтоматов: что важно знать

Новая почта возобновляет работу уличных почтоматов, возвращает курьерскую доставку, заработали уже половина отделений в разных городах Украины, где это возможно сделать.

Где именно работают отделения Новой почты сегодня, а также о том, какие услуги доступны украинцам-клиентам НП - читайте в нашем материале ниже.

Где работают отделения Новой почты сегодня

12 апреля заработали еще 160 отделений в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Харьковской областях, а также в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровенской.

Отметим, что отделения в Чернигове и Сумах уже работают.

Лидером по количеству работающих отделений сегодня является Киевская (407) и Ивано-Франковская (402) области.

Вся сеть отделений Новой почты сегодня работает в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.

Всего компанией уже открыто 11 500 точек сервиса. Работают:

4 100 отделений

7 600 уличных почтоматов

курьерская доставка и забор в 6 100 населенных пунктах.

Найти открытое отделение и график его работы можно через чат-бот в Telegram.

Какие сервисы доступны в отделениях Новой почты сейчас

В открытых отделениях НП можно отправить и получить посылки по Украине и за границу.

До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг - за 120 грн.

Также в отделениях сейчас действует специальная скидка в размере 40% на доставку автомобильных шин и дисков.

Кроме того, в Новой почте доступны все финансовые услуги. В частности, клиенты могут перевести средства по Украине, получить международный перевод через RIA и Western Union, снять наличные, пополнить мобильный номер и тому подобное.

Дополнительно, можно без комиссии прислать средства на спецсчет ВСУ или благотворительным организациям - Фонду Сергея Притулы и Повернись живим.