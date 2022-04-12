ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новая почта сделала заявление о работе отделений и почтоматов: что важно знать

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 20:16
Новая почта сделала заявление о работе отделений и почтоматов: что важно знать Новая почта (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Новая почта возобновляет работу уличных почтоматов, возвращает курьерскую доставку, заработали уже половина отделений в разных городах Украины, где это возможно сделать.

Где именно работают отделения Новой почты сегодня, а также о том, какие услуги доступны украинцам-клиентам НП - читайте в нашем материале ниже.

Где работают отделения Новой почты сегодня

12 апреля заработали еще 160 отделений в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Харьковской областях, а также в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровенской.

Отметим, что отделения в Чернигове и Сумах уже работают.

Лидером по количеству работающих отделений сегодня является Киевская (407) и Ивано-Франковская (402) области.

Вся сеть отделений Новой почты сегодня работает в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.

Всего компанией уже открыто 11 500 точек сервиса. Работают:

  • 4 100 отделений
  • 7 600 уличных почтоматов
  • курьерская доставка и забор в 6 100 населенных пунктах.

Найти открытое отделение и график его работы можно через чат-бот в Telegram.

Какие сервисы доступны в отделениях Новой почты сейчас

В открытых отделениях НП можно отправить и получить посылки по Украине и за границу.

До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг - за 120 грн.

Также в отделениях сейчас действует специальная скидка в размере 40% на доставку автомобильных шин и дисков.

Кроме того, в Новой почте доступны все финансовые услуги. В частности, клиенты могут перевести средства по Украине, получить международный перевод через RIA и Western Union, снять наличные, пополнить мобильный номер и тому подобное.

Дополнительно, можно без комиссии прислать средства на спецсчет ВСУ или благотворительным организациям - Фонду Сергея Притулы и Повернись живим.

Читайте также о том, как оформить евробляху во время военного положения.

Ранее мы писали, какие профессии будут актуальными в Украине после войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая почта
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку