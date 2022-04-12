Нова пошта зробила заяву про роботу відділень і поштоматів: що важливо знати

Нова пошта відновлює роботу вуличних поштоматів, повертає кур'єрську доставку, запрацювали вже половина відділень у різних містах України, де це можливо зробити.

Де саме працюють відділення Нової пошти сьогодні, а також про те, які послуги доступні українцям-клієнтам НП - читайте у нашому матеріалі нижче.

Де працюють відділення Нової пошти сьогодні

12 квітня запрацювали ще 160 відділень у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській, Харківській областях, а також Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Рівненській.

Зазначимо, що відділення у Чернігові та Сумах вже працюють.

Лідером із кількості працюючих відділень сьогодні є Київська (407) і Івано-Франківська (402) області.

Уся мережа відділень Нової пошти сьогодні працює у Чернівцях, Хмельницькому та Тернополі.

Усього в компанії вже відкрито 11 500 точок сервісу. Працюють:

4 100 відділень

7 600 вуличних поштоматів

кур'єрська доставка і забір у 6 100 населених пунктах.

Знайти відкрите відділення та графік його роботи можна через чат-бот у Telegram.

Які сервіси доступні у відділеннях Нової пошти зараз

У відкритих відділеннях НП можна відправити та отримати посилки по Україні та за кордон.

До 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі по Україні у валізах або коробках до 30 кг - за 120 грн.

Також у відділеннях зараз діє спеціальна знижка у розмірі 40% на доставку автомобільних шин та дисків.

Окрім того, у Новій пошті доступні усі фінансові послуги. Зокрема, клієнти можуть переказати кошти по Україні, отримати міжнародний переказ через RIA та Western Union, зняти готівку, поповнити мобільний номер тощо.

Додатково, можна без комісії надіслати кошти на спецрахунок ЗСУ або благодійним організаціям - Фонду Сергія Притули та Повернись живим.