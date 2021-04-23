"Новая почта" сделала заявление про график работы на майские праздники

"Новая почта", которая недавно сделала важное заявление для всех украинцев, изменила график работы на майские праздники и Пасху 2021.
О том, как будут работать почтовые отделения в разных городах Украины, нам рассказали в пресс-службе НП.
По информации администрации НП, лишь в один из праздничных дней услуги украинцам не будут предоставляться. Речь идет именно о Пасхе, которая приходится на первое воскресенье мая.
Следовательно, в воскресенье, 2 мая, отделения и адресная доставка "Новой почты" работать не будут вообще.
В понедельник, 3 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику воскресенья. Этот график индивидуален для каждого отделения в разных городах Украины.
А вот во все остальные дни во время майских праздников компания будет работать в обычном режиме.
Подробный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте НП по этой ссылке.
Ранее мы писали, что "Новая почта" ввела новые правила для украинцев.
Также напомним, что с 20 марта "Новая почта" изменила стоимость услуг доставки и упаковки отправлений.