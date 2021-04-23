"Новая почта" сделала заявление про график работы на майские праздники

График работы "Новой почты" на майские праздники

По информации администрации НП, лишь в один из праздничных дней услуги украинцам не будут предоставляться. Речь идет именно о Пасхе, которая приходится на первое воскресенье мая.

Следовательно, в воскресенье, 2 мая, отделения и адресная доставка "Новой почты" работать не будут вообще.

В понедельник, 3 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику воскресенья. Этот график индивидуален для каждого отделения в разных городах Украины.

А вот во все остальные дни во время майских праздников компания будет работать в обычном режиме.

Подробный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте НП по этой ссылке.