"Нова пошта" зробила заяву про графік роботи на травневі свята

"Нова пошта", яка нещодавно зробила важливу заяву для усіх українців, змінила графік роботи на травневі свята і Великдень 2021.
Про те, як працюватимуть поштові відділення у різних містах України, нам розповіли у прес-службі НП.
За інформацією адміністрації НП, лише в один зі святкових днів послуги українцям не будуть надаватися. Мова йде саме про Великдень, який припадає на першу неділю травня.
Відтак, у неділю, 2 травня, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працювати не будуть взагалі.
У понеділок, 3 травня, відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком неділі. Цей графік індивідуальний для кожного відділення у різних містах України.
А ось у всі інші дні під час травневих свят компанія працюватиме у звичайному режимі.
Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті НП за цим посиланням.
Раніше ми писали, що "Нова пошта" ввела нові правила для українців.
Також нагадаємо, що з 20 березня "Нова пошта" змінила вартість послуг доставки та упаковки відправлень.