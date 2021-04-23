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"Нова пошта" зробила заяву про графік роботи на травневі свята

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 13:47
"Нова пошта" зробила заяву про графік роботи на травневі свята Фото: "Нова пошта" змінила графік роботи (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

"Нова пошта", яка нещодавно зробила важливу заяву для усіх українців, змінила графік роботи на травневі свята і Великдень 2021.

Про те, як працюватимуть поштові відділення у різних містах України, нам розповіли у прес-службі НП.

Графік роботи "Нової пошти" на травневі свята

За інформацією адміністрації НП, лише в один зі святкових днів послуги українцям не будуть надаватися. Мова йде саме про Великдень, який припадає на першу неділю травня.

Відтак, у неділю, 2 травня, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працювати не будуть взагалі.

У понеділок, 3 травня, відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком неділі. Цей графік індивідуальний для кожного відділення у різних містах України.

А ось у всі інші дні під час травневих свят компанія працюватиме у звичайному режимі.

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті НП за цим посиланням.

Раніше ми писали, що "Нова пошта" ввела нові правила для українців.

Також нагадаємо, що з 20 березня "Нова пошта" змінила вартість послуг доставки та упаковки відправлень.

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