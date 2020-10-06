"Новая почта" сделала важное заявление: касается всех!

"Новая почта" сделала важное заявление про получение посылок
"Новая почта" начала принимать электронные документы приложения "Дия" для идентификации и верификации личности при оказании услуг.
Таким образом, говорят в пресс-службе НП, теперь украинцы, которые получают посылки, грузы и денежные переводы в отделении, на просьбу оператора предъявить документы, удостоверяющие личность, могут предоставить вместо бумажных электронные версии паспорта гражданина Украины (ID-карты), загранпаспорта или водительские права с мобильного приложения "Дия" версии 2.0 и выше.
Как это работает
Кроме того, с помощью "Дии" можно будет пройти процедуру верификации при осуществлении финансовых операций на сумму от 5000 грн.
Отметим, что недавно НБУ также разрешил украинцам открывать банковский счет с цифровым паспортом.
Напомним, ранее "Новая почта" изменила правила допустимых размеров посылок, которые принимаются в почтовых отделениях.