"Нова пошта" зробила важливу заяву: стосується всіх!

"Нова пошта" зробила важливу заяву про отримання посилок
"Нова пошта" почала приймати електронні документи програми "Дія" для ідентифікації і верифікації особистості при наданні послуг.
Таким чином, кажуть у прес-службі НП, тепер українці, які одержують посилки, вантажі та грошові перекази у відділенні, на прохання оператора пред'явити документи, що засвідчують особу, можуть надати замість паперових електронні версії паспорта громадянина України (ID-карти), паспорт або водійські права з мобільного додатку "Дія" версії 20 і вище.
Як це працює
Крім того, за допомогою "Дії" можна буде пройти процедуру верифікації при здійсненні фінансових операцій на суму від 5000 грн.
Зазначимо, що нещодавно НБУ також дозволив українцям відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом.
Нагадаємо, раніше "Нова пошта" змінила правила допустимих розмірів посилок, які приймаються в поштових відділеннях.