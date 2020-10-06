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"Нова пошта" зробила важливу заяву: стосується всіх!

Вівторок 06 жовтня 2020 15:40
"Нова пошта" зробила важливу заяву: стосується всіх!
"Нова пошта" підготувала нововведення для українців (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

"Нова пошта" зробила важливу заяву про отримання посилок

"Нова пошта" почала приймати електронні документи програми "Дія" для ідентифікації і верифікації особистості при наданні послуг.

Таким чином, кажуть у прес-службі НП, тепер українці, які одержують посилки, вантажі та грошові перекази у відділенні, на прохання оператора пред'явити документи, що засвідчують особу, можуть надати замість паперових електронні версії паспорта громадянина України (ID-карти), паспорт або водійські права з мобільного додатку "Дія" версії 20 і вище.

Як це працює

  • клієнт відкриває документ, що посвідчує особу, в додатку на смартфоні;
  • оператор з допомогою сканера зчитує штрих-код, який знаходиться безпосередньо під документом на смартфоні клієнта;
  • далі прямує запит в мобільний додаток "Дія", де клієнт підтверджує передачу документа поштою;
  • протягом декількох секунд на комп'ютері оператора висвічуються ПІБ клієнта;
  • якщо вони збігаються з даними одержувача, прописаними в експрес-накладній, оператор видає клієнту посилку;
  • у разі розбіжності оператор попросить пред'явити паперовий документ

Крім того, за допомогою "Дії" можна буде пройти процедуру верифікації при здійсненні фінансових операцій на суму від 5000 грн.

Зазначимо, що нещодавно НБУ також дозволив українцям відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом.

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" змінила правила допустимих розмірів посилок, які приймаються в поштових відділеннях.

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