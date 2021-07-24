"Новая почта" предупредила украинцев о мошенниках: что делать

В компании "Новая почта" составили список правил для пользователей, которые помогут обезопасить клиентов от мошенников и их преступных схем.

1. Никому и никогда не называйте коды и пароли, такие как PIN-код к карте, пароль для входа в интернет-банкинг, личный кабинет, любые коды из смс/сообщений в мессенджерах. Представители "Новой почты", вашего банка, коммунальных служб ни при каких обстоятельствах не спрашивают эти данные. Если кто-то спрашивает – это 100% мошенник, поэтому сразу прекращайте с ним разговор!

2. "Новая почта" может попросить вас назвать код из смс исключительно при получении посылки без документов в отделении. Этот код генерируется автоматически во время вашего пребывания в отделении.

3. Регулярно проверяйте список доверенных устройств (мобильных телефонов, ПК), у которых есть доступ к вашим аккаунтам и удаляйте те, которыми вы не пользуетесь.

Не передавайте посторонним лицам сканы ваших документов (паспорт, ИК). "Новая почта" согласно с финмониторингом сканирует документы в случае оплаты наличными на сумму свыше 5000 гривен. Если посторонние лица просят вас для оформления заказа предоставить сканы документа, прекратите разговор – это 100% мошенник.

4. Держите в секрете 3-значный номер на обороте карты – это ключ к вашему счету. Он необходим исключительно для введения вами в поле при онлайн-покупках и платежах. Если кто-то просит вас назвать эти цифры или набирать в тональном режиме – прекратите разговор, это 100% мошенники.

5. звоните в банк только по номеру, который указан на оборотной стороне вашей карты. Если вы получили сообщение о блокировке карты, или о списании средств за покупку, которую вы не совершали и указан номер телефона – ни в коем случае не набирайте этот номер.

6. Любые аукционы посылок – мошенничество. "Новая почта" никогда не продает посылки.

Что делать, если вы попали на мошенника?

Если вы поняли, что получатель – мошенник, максимально быстро напишите заявление на возвращение груза. Используйте самый удобный способ – обратитесь к оператору в отделении или в службу поддержки в мобильном приложении. Или на горячую линию: 0-800-500-609

Если вы случайно раскрыли данные платежной карты мошенникам, то немедленно обратитесь на горячую линию вашего банка по номеру, который указан на обороте карты. Если у вас есть контакты мошенника, который пытался узнать конфиденциальную информацию или отправлял вам ссылки на поддельный сайт, страницу в соцсетях или мобильное приложение – обращайтесь в Киберполицию.