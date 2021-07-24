"Нова пошта" попередила українців про шахраїв: що робити

У компанії "Нова пошта" склали список правил для користувачів, які допоможуть убезпечити клієнтів від шахраїв і їх злочинних схем.

1. Нікому і ніколи не називайте коди та паролі, такі як PIN-код до карти, пароль для входу в Інтернет-банкінг, Особистий кабінет, будь-які коди зі смс/повідомлень в месенджерах. Представники "Нової пошти", Вашого банку, комунальних служб ні за яких обставин не запитують ці дані. Якщо хтось запитує - це 100% шахрай, тому відразу припиняйте з ним розмову!

2. "Нова пошта" може попросити вас назвати код зі смс виключно при отриманні посилки без документів у відділенні. Цей код генерується автоматично під час вашого перебування у відділенні.

3. Регулярно перевіряйте список довірених пристроїв (мобільних телефонів, ПК), у яких є доступ до ваших акаунтів і видаляйте ті, якими ви не користуєтеся.

Не передавайте стороннім особам скани ваших документів (паспорт, ІК). "Нова пошта" згідно з фінмоніторингом сканує документи у разі оплати готівкою на суму понад 5000 гривень. Якщо сторонні особи просять вас для оформлення замовлення надати скани документа, припиніть розмову - це 100% шахрай.

4. Тримайте в секреті 3-значний номер на звороті карти - це ключ до Вашого рахунку. Він необхідний виключно для введення вами в поле при онлайн-покупках і платежах. Якщо хтось просить вас назвати ці цифри або набирати в тональному режимі – припиніть розмову, це 100% шахраї.

5. телефонуйте в банк тільки за номером, який вказаний на зворотному боці вашої картки. Якщо ви отримали повідомлення про блокування картки, або про списання коштів за покупку, яку ви не здійснювали та вказано номер телефону – ні в якому разі не набирайте цей номер.

6. Будь-які аукціони посилок - шахрайство. "Нова пошта" ніколи не продає посилки.

Що робити, якщо ви потрапили на шахрая?

Якщо ви зрозуміли, що одержувач – шахрай, максимально швидко напишіть заяву на повернення вантажу. Використовуйте найзручніший спосіб - зверніться до оператора у відділенні або в службу підтримки в мобільному додатку. Або на гарячу лінію: 0-800-500-609

Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки шахраям, то негайно зверніться на гарячу лінію вашого банку за номером, який вказаний на звороті картки. Якщо у вас є контакти шахрая, який намагався дізнатися конфіденційну інформацію або відправляв вам посилання на підроблений сайт, сторінку в соцмережах або мобільний додаток – звертайтеся в кіберполіцію.