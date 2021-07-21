Мошенники атакуют туристов в интернете: как не попасть в сети сайтов-двойников

В сети активизировались интернет-мошенники и бьют в основном по людям, которые ищут выгодные условия для отпуска. Для воровства денежных средств они используют специальные фишинговые сайты-двойники.

Как не попасть на удочку к таким мошенникам и распознать сайт-двойник, рассказали специалисты по кибербезопасности в комментарии для Styler.

Как выглядит схема мошенников

На просторах интернета можно найти множество сайтов, которые предлагают услуги по бронированию жилья, услуги по покупке билетов на междугородный транспорт. Многие такие сайты известны и люди обычно им доверяют. Мошенники создают аналогичные сайты, которые отличить от оригинала можно только при полной внимательности:

В адресной строке могут отличаться некоторые буквы, цифры или знаки

Сайт был создан недавно и внизу обычно указываются годы работы портала. На фишинговых сайтах этой информации нет.

Наполненность сайта – на свежих обычно информации очень мало.

Второй вариант – мошенники регистрируют несуществующее место проживания (отель, гостиница, апартаменты) на реальном сайте по поиску аренды жилья, а вот при переходе и оплате бронирования пользователи попадают на сайт-двойник.

Клиент водит данные своей банковской карты на сайте мошенников, и все средства уходят преступникам. И в такой ситуации реальный сайт об аренде не несет ответственности за кражу средств.

Как утверждают специалисты, этот вид мошенничества сейчас очень распространен и мошенники научились создавать фишинговые сайты не только с жильем для аренды, но и по продаже авиабилетов, аренда автомобилей, продажа билетов на автобусы.

Как не попасть на удочку мошенников

Жизнь фейковых сайтов очень короткая – от нескольких часов до нескольких дней. Тщательно проверяйте даты создания сайта, прежде чем вводить свои личные данные. Не поленитесь пролистать пару страниц сайта, чтобы удостовериться в то, что там есть архив.

Всегда проверяйте наличие страниц в социальных сетях – сейчас у интернет-ресурсов, которые предоставляют услуги, есть собственные страницы почти на всех доступных платформах.

Если информации очень мало, нет контактов для связи, нет привязанных аккаунтов в соцсетях – это должно вызвать подозрение.