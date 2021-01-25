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"Новая почта" готовит важное нововведение

Понедельник 25 января 2021 22:16
"Новая почта" готовит важное нововведение
Новая почта меняет правила упаковки документов и товаров (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

С 1 февраля "Новая почта" изменяет правила упаковки для разных посылок. Об этом компания сообщила своим клиентам, и подготовила для них специальную инфографику.

Компания разрешит не упаковывать в коробку вещи и текстиль, которые весят до 2 кг и по длине составляют менее 40 см. При этом вещи и текстиль свыше 2 кг и 40 см на плоской основе можно упаковывать и в пакет, и в коробку.

&quot;Новая почта&quot; готовит важное нововведение

Инфографика "Новая почта"

Не упаковывать можно будет подгузники, 3 шара стрейч-ленты, мелкие нехрупкие и предварительно запакованные товары, в которым относятся мелкие гаджеты и компьютерные комплектующие. Их теперь можно складывать в воздушно-пузырчатую пленку и пакет.

&quot;Новая почта&quot; готовит важное нововведение

Инфографика "Новая почта"

С начала последнего месяца зимы матрасы можно будет упаковывать или в чехол, или в стрейч-пленку и гофрокартон - стоимость упаковки составит 150 гривен.

Бумажные документы можно пересылать в конверте, а вот пластиковые документы нужно поместить в воздушно-пузырчатую пленку.

&quot;Новая почта&quot; готовит важное нововведение

Инфографика "Новая почта"

Напомним, в одном из отделений "Новой почты" сотрудники компании помогли полиции задержать злоумышленника, который пытался реализовать схему с отменой наложенного платежа за посылки с помощью поддельных документов.

Ранее "Новая почта" решила обезопасить своих клиентов и предложила новый способ оплаты в отделениях.

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