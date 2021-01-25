"Нова пошта" готує важливе нововведення

Нова пошта змінює правила пакування документів і товарів (колаж: РБК-Україна)

З 1 лютого "Нова пошта" змінює правила пакування для різних посилок. Про це компанія повідомила своїм клієнтам, і підготувала для них спеціальну інфографіку.

Компанія дозволить не упаковувати в коробку речі і текстиль, які важать до 2 кг і по довжині становлять менше ніж 40 см. При цьому речі і текстиль понад 2 кг і 40 см на плоскій основі можна упаковувати і в пакет, і в коробку.

Інфографіка "Нова пошта"

Не упаковувати можна буде підгузки, 3 кулі стрейч-стрічки, дрібні не крихкі і попередньо запаковані товари, до яких належать дрібні гаджети і комп'ютерні комплектуючі. Їх тепер можна складати в повітряно-бульбашкову плівку і пакет.

Інфографіка "Нова пошта"

З початку останнього місяця зими матраци можна буде упаковувати або в чохол, або в стрейч-плівку і гофрокартон - вартість пакування складе 150 гривень.

Паперові документи можна надсилати у конверті, а ось пластикові документи потрібно помістити в повітряно-бульбашкову плівку.

Інфографіка "Нова пошта"

Нагадаємо, в одному з відділень "Нової пошти" співробітники компанії допомогли поліції затримати зловмисника, який намагався реалізувати схему зі скасуванням накладеного платежу за посилки за допомогою підроблених документів.

Раніше "Нова пошта" вирішила убезпечити своїх клієнтів і запропонувала новий спосіб оплати у відділеннях.