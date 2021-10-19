"Новая почта" изменила популярный среди украинцев тариф: все детали

Какой тариф на доставку в почтоматы "Новой почты"

Как рассказали нам в пресс-службе компании, единый тариф на доставку в почтомат до конца года составит 35 гривен.

При этом он будет действовать независимо от географического направления и веса самого отправления на территории всей Украины.

Кроме того, в течение действия акционного тарифа не будет взиматься комиссия за дополнительные услуги "Денежный перевод" и "Контроль оплаты".

Заметим, что еще до конца 2021 года "Новая почта" расширит сеть почтоматов до 17 тысяч. Таким образом, это будет крупнейшая сеть почтоматов по всей Европе.

В чем преимущества почтоматов

Почтоматы, которые установлены в 279 населенных пунктах страны, сегодня пользуются большой популярностью среди украинцев.

Часто клиенты пользуются почтоматами из-за того, что:

есть возможность получить свою посылку полностью бесконтактно с помощью одного клика в своем смартфоне

можно получить свою посылку в любое время (24/7)

доставку в почтомат можно заказать во многих интернет-магазинах

они установлены в непосредственной близости к клиентам (в так называемой "тапковой доступности"): в подъездах, возле продуктовых магазинов и ТРЦ, фитнес-центров и тому подобное.

Как заказать посылку в почтомат "Новой почты"

Для начала нужно выбрать доставку в почтомат при заказе товара в интернет-магазине.

После доставки заказа в поштомат вам поступит уведомление о прибытии с инструкцией о получении.

Вы можете оплатить услуги доставки через мобильное приложение "Новой почты" или на сайте компании в разделе "Трекинг".

Потом у почтомата вам надо:

зайти в мобильное приложение

перейти в раздел "Мои отправки"

выбрать нужную экспресс-накладную

нажать кнопку "Открыть ячейку"

Почтоматы "Новой почты" есть в 279 населенных пунктах (фото: novaposhta.ua)

И после этих манипуляций вам нужно будет просто забрать посылку (если вы случайно закрыли ячейку, не забрав посылку, в приложении нужно нажать кнопку "Открыть ячейку повторно").

Забрать из почтомата можно лишь полностью оплаченные посылки до 20 кг фактического веса, при этом объявленная стоимость не должна превышать шесть тысяч гривен.

Максимальные габариты отправления - 40х60х30 см.

Если по каким-то причинам получатель не смог забрать свой заказ вовремя, то на третий день посылка будет перемещена на ближайшее отделение НП, где бесплатно будет храниться семь дней. Дополнительных оплат нет.