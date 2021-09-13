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"Новая почта" сделала важное заявление о работе почтоматов

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Понедельник 13 сентября 2021 19:41
"Новая почта" сделала важное заявление о работе почтоматов "Новая почта" сделала важное заявление (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В 2021 году "Новая почта" расширит сеть почтоматов до 17 тысяч. Таким образом, это будет крупнейшая сеть почтоматов по всей Европе, говорят в пресс-службе компании.

Как пользоваться почтоматами и где их искать - читайте в нашем материале ниже.

В чем преимущества почтоматов для клиентов

На сегодня сеть почтоматов НП насчитывает 7045 "ящиков" в 279 населенных пунктах Украины. Чаще всего клиенты заказывают в почтоматы одежду и косметику.

Часто украинцы пользуются почтоматами из-за того, что:

  • есть возможность получить свою посылку полностью бесконтактно с помощью одного клика в своем смартфоне
  • можно получить свою посылку в любое время (24/7)
  • доставку в почтомат можно заказать во многих интернет-магазинах
  • они установлены в непосредственной близости к клиентам (в так называемой "тапковой доступности"): в подъездах, возле продуктовых магазинов и ТРЦ, фитнес-центров и тому подобное.

Как заказать в почтомат (инструкция)

Для начала нужно сделать заказ с доставкой в поштомат.

После доставки заказа в поштомат вам поступит уведомление о прибытии с инструкцией о получении.

Вы можете оплатить услуги доставки через мобильное приложение "Новой почты" или на сайте компании в разделе трекинг.

Потом у почтомате вам нужно зайти в мобильное приложение, перейти в раздел Мои отправки, выбрать нужную экспресс-накладную и нажать кнопку "Открыть ячейку". И после этих манипуляций вам нужно будет просто забрать посылку (если вы случайно закрыли ячейку, не забрав посылку, в приложении нужно нажать кнопку "Открыть ячейку повторно").

Добавим, что забрать с почтомата можно только полностью оплаченные посылки до 20 кг фактического веса, при этом объявленная стоимость не должна превышать 6000 грн. Максимальные габариты отправления - 40х60х30 см. Если по каким-то причинам получатель не смог забрать свой заказ вовремя, то на 3-й день оно будет перемещено на ближайшее отделение "Новой почты", где бесплатно будет храниться 7 дней. Дополнительных оплат нет.

Напомним, ранее мы писали о том, может ли учитель выгонять ребенка с урока и что делать родителям.

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