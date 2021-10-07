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"Новая почта" изменила тарифы на доставку из зарубежных интернет-магазинов

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Украина, Четверг 07 октября 2021 17:34
"Новая почта" изменила тарифы на доставку из зарубежных интернет-магазинов Фото: "Новая почта" ввела дифференцированные тарифы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компания "Новая почта Глобал", которая входит в группу компаний "Новая почта", с 7 октября изменила тарифы на услугу NP Shopping. Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе: США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь при заказе товаров через сервис NP Shopping доставка становится дешевле, если вес отправления увеличивается

Например, доставка посылки из американских интернет-магазинов весом до 1 кг обойдется клиенту в 5 долларов за полкилограмма, от 1 до 5 кг - 3,80 долларов, а посылки весом более 5 кг будут доставляться за 3,6 долларов за полкилограмма.

Напомним, украинский оператор "Новая почта" зарегистрировала собственную авиакомпанию для доставки международных грузов. Компания получила название Supernova Airlines ("Супернова Эарлайнз") и будет иметь собственные самолеты.

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