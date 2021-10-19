"Нова пошті" змінила популярний серед українців тариф: всі деталі

"Нова пошта" знизила популярний тариф на доставку в поштомати. Спеціальний акційний тариф на цю послугу діятиме з 19 жовтня по 31 грудня.
Скільки тепер будуть платити українці - читайте у матеріалі Styler нижче.
Як розповіли нам у прес-службі компанії, єдиний тариф на доставку у поштомат до кінця року становитиме 35 гривень.
При цьому він діятиме незалежно від географічного напрямку та ваги самого відправлення на території всієї України.
Крім того, протягом дії акційного тарифу не буде стягуватися комісія за додаткові послуги "Грошовий переказ" та "Контроль оплати".
Зауважимо, що ще до кінця 2021 року "Нова пошта" розширить мережу поштоматів до 17 тисяч. Таким чином, це буде найбільша мережа поштоматів по усій Європі.
Поштомати, які встановлені в 279 населених пунктах країни, сьогодні користуються великою популярністю серед українців.
Часто клієнти користуються поштоматами через те, що:
Для початку потрібно обрати доставку у поштомат при замовленні товару в інтернет-магазині.
Після доставки замовлення в поштомат вам надійде повідомлення про прибуття з інструкцією про отримання.
Ви можете оплатити послуги доставки через мобільний додаток "Нової пошти" або на сайті компанії в розділі "Трекінг".
Потім біля поштомату вам треба:
Поштомати "Нової пошти" є у 279 населених пунктах (фото: novaposhta.ua)
І після цих маніпуляцій вам потрібно буде просто забрати посилку (якщо ви випадково зачинили комірку, не забравши посилку, в додатку потрібно натиснути кнопку "Відчинити комірку повторно").
Забрати з поштомату можна лише повністю оплачені посилки до 20 кг фактичної ваги, при цьому оголошена вартість не повинна перевищувати шість тисяч гривень.
Максимальні габарити відправлення - 40х60х30 см.
Якщо з якихось причин отримувач не зміг забрати своє замовлення вчасно, то на третій день воно буде переміщене на найближче відділення НП, де безкоштовно зберігатиметься сім днів. Додаткових оплат при цьому немає.
Раніше стало відомо, що "Нова пошта" створила власну авіакомпанію для доставки посилок з-за кордону.
Також ми писали, що компанія змінила тарифи на доставку із зарубіжних інтернет-магазинів.