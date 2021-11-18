"Новая почта" доставила посылки из Киева во Львов беспилотником (фото)

Так, 17 ноября НП осуществила уже вторую тестовую доставку посылок из Киева во Львов на беспилотном летательном аппарате, который преодолел расстояние в 500 км.

В 9:00 беспилотник поднялся в воздух с площадки Киевского инновационного терминала, чтобы доставить до Львова 10 посылок общим весом более 2 кг.

"Для "Новой почты" это первый опыт доставки груза беспилотником из собственного терминала на терминал - с киевского (КИТ) на львовский (ЛЕО). Поскольку во время первого тестового полета беспилотником из Киева в Харьков точками сообщения были городские аэродромы. Сегодня для полета использовали БПЛА, имеющий вертикальный взлет и не нуждающийся в разгоне, поэтому может доставлять непосредственно к месту назначения", - говорится в сообщении.

Беспилотник имеет грузоподъемность до 16 кг, может подниматься на высоту до 900 метров и провести в воздухе до 12 часов без дополнительной подзарядки. Дальность канала связи для дистанционного управления составляет 200 км. На борту находятся резервные каналы связи, которые позволяют управлять аппаратом из любой точки Украины.

Как происходит доставка БПЛА

Посылку загружают в отсек БПЛА прямо на сортировочном терминале, после чего она отправляется по определенному маршруту.

В воздухе аппарат ведет себя, как настоящий самолет, и умеет распознавать любые препятствия на своем пути. Поэтому такой полет является абсолютно безопасным для посылки.

За БПЛА следит оператор, который контролирует аппарат на случай непредвиденных моментов и может принимать управление.

"Новая почта" использует дрон для доставки посылок (фото: novaposhta.ua)