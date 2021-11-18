"Нова пошта" доставила посилки з Києва до Львова безпілотником (фото)

Так, 17 листопада НП здійснила вже другу тестову доставку посилок з Києва до Львова на безпілотному літальному апараті, який подолав відстань у 500 км.

О 9:00 безпілотник піднявся у повітря з майданчика Київського інноваційного термінала, щоб доправити до Львова 10 посилок загальною вагою понад 2 кг.

"Для "Нової пошти" це перший досвід доставки вантажу безпілотником з власного термінала на термінал - з київського (КІТ) на львівський (ЛЕО). Оскільки під час першого тестового польоту безпілотником з Києва до Харкова точками сполученнями були міські аеродроми. Сьогодні для польоту використали БПЛА, який має вертикальний зліт та не потребує розгону, тому може доставляти безпосередньо до місця призначення", - йдеться у повідомленні.

Безпілотник має вантажопідйомність до 16 кг, може підніматися на висоту до 900 метрів та провести у повітрі до 12 годин без додаткової підзарядки. Дальність каналу зв’язку для дистанційного управління становить 200 км. На борту знаходяться резервні канали зв’язку, які дозволяють керувати апаратом з будь-якої точки України.

Як відбувається доставка БПЛА

Посилку завантажують у відсік БПЛА прямо на сортувальному терміналі, після чого вона відправляється за визначеним маршрутом.

У повітрі апарат поводиться, як справжній літак, і вміє розпізнавати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тому такий політ є абсолютно безпечним для посилки.

За БПЛА стежить оператор, який контролює апарат на випадок непередбачуваних моментів та може приймати керування.

"Нова пошта" використовує дрон для доставки посилок (фото: novaposhta.ua)