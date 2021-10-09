UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Новая почта" анонсировала изменения в работе: важная информация!

Автор: Дмитрий Войналович

"Новая почта", которая ранее сделала важное заявление о работе почтоматов, обновила график работы на праздники.

Речь идет о 14 октября - Дне защитников и защитниц Украины и Покровы Пресвятой Богородицы, и следующем дне после праздника, 15 октября.

Как будут работать отделения НП на следующей неделе - читайте в материале ниже.

Как будет работать "Новая почта" 14 и 15 октября

Как рассказали нам в пресс-службе НП, 14 и 15 октября отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в субботу. Он, к слову, может отличаться в зависимости от отделения.

Подробный график работы конкретного отделения можно просмотреть на официальном сайте почты по ссылке.

Напомним, День защитника и защитниц Украины, 14 октября, в этом году выпадает на четверг.

В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября.

Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

Календарь на октябрь

Ранее стало известно, что "Новая почта" создала собственную авиакомпанию для доставки посылок из-за границы.

Также мы писали, что компания изменила тарифы на доставку из зарубежных интернет-магазинов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая почта